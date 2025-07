TSV Gräfelfing verliert Test klar – Garmischer Reserve feiert Kantersieg

Die Fußballer des SC Weßling sind gut einen Monat nach der bitteren Relegationsniederlage gegen Ohlstadt wieder zurück auf dem Platz. „Es war unsere zweite Einheit nach dem Trainingsauftakt am Donnerstag“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh. Der Kreisligist zeigte sich dabei auch ohne einige Leistungsträger in Spiellaune und lieferte dem schwäbischen Bezirksliga-Aufsteiger am Sonntag einen heißen Kampf. „Leider haben wir unsere Chancen nicht gut genutzt“, bedauerte Lapuh. So vergaben die beiden SCW-Angreifer Marius Sturm und Benedikt Wunderl jeweils zwei Großchancen. Nur Maixmilian Zuleger stand einmal goldrichtig und staubte nach einem Sturm-Schuss zum 1:0 ab (21.). Langerringen glich jedoch schnell aus und ging nach der Pause erstmals in Front (63.). In der Schlussphase machten die dann stark verjüngten Gäste einige Fehler, die die Gastgeber noch zu drei Treffern nutzten. Beim SCW feierten die beiden Youngster Yannick Starck und Pascal Tütsch (Torwart) in der zweiten Halbzeit ihre Premiere. Starck (19 Jahre) hatte in den vergangenen Jahren die gute Jugendausbildung beim SC Unterpfaffenhofen-Germering genossen. Der 19 Jahre alte Tütsch stand zuletzt beim TSV Alling II zwischen den Pfosten. Dazu konnte der langzeitverletzte Nicolas Apelt endlich wieder Spielpraxis sammeln. „Ich bin zufrieden mit dem ersten Test“, bilanzierte Lapuh. TSV Utting – SF Breitbrunn⇥1:7 (0:2)

Mit einem standesgemäßen Erfolg starteten die Kreisklassen-Fußballer aus Breitbrunn in die Sommervorbereitung. „Am Anfang haben wir uns aber noch schwergetan“, sagte der neue Coach Markus Kreitner. Der B-Klassist verteidigte sehr tief, und die Gäste fanden zunächst keine Lücke im Uttinger Abwehrbollwerk. Erst in der 22. Minute gelang Xaver Scheidl das 1:0. Michael Wagner sorgte für den 2:0-Pausenstand. Nach der Pause lief es noch runder in der SF-Offensive. Scheidl erhöhte schnell, ehe Mathias Schoppe per Foulelfmeter nachlegte. Der 27-jährige Außenbahnspieler verstärkt ab sofort die Breitbrunner. Der langjährige Inninger hatte in der vergangenen Saison beim TSV Landsberg II in der Kreisliga gespielt. „Die Jungs haben selbst entschieden, dass er schießen soll“, sagte Kreitner. Dem Uttinger Ehrentreffer folgten noch Tore durch Samuel Eisele und Marc Schrafstetter (2). Neben Schoppe feierte auch Martin Erras sein Debüt bei den Ammerseern. Der routinierte Abwehrspieler wechselte vor wenigen Wochen vom TSV Erling-Andechs zu den Sportfreunden. Der 33-Jährige hatte sechs Jahre für die Klosterörtler gespielt. „Er wird uns in der Defensive sehr weiterhelfen“, freute sich Kreitner.

Am Ende wurden die Hechendorfer ihrer Favoritenrolle beim Kreisklassen-Absteiger gerecht. „Ich bin zufrieden“, sagte TSV-Coach Florian Weißleder. Zunächst boten beide Teams bei heißen Temperaturen Sommerfußball ohne große Höhepunkte. David Rose sorgte mit seinem Premierentreffer im Hechendorfer Trikot für die erste Aufregung (20.). Malching konterte jedoch nur drei Minuten später. „Da waren wir zu offen“, monierte Weißleder. Kurz vor der Pause brachte Fabian Stupp die Gäste mit einer Einzelaktion wieder in Führung. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten sorgten die Hechendorfer beim A-Klassisten schnell für klare Verhältnisse. Rose und Constantin Hübsch (47., 48.) erhöhten auf 4:1. Rose rundete mit seinem dritten Treffer in der 63. Minute den klaren Erfolg des Teams vom Pilsensee ab. „Am Mittwoch werden wir deutlich mehr gefordert sein“, sagte Weißleder. Dann erwartet seine Elf ab 19 Uhr den Bezirksliga-Absteiger FC Aich zum Pokalspiel. TV Stockdorf – TSV Erling-Andechs⇥3:2 (0:1)

Der TV Stockdorf hat sein Testspiel am Sonntag gegen den TSV Erling-Andechs mit 3:2 gewonnen. Trotz guten Beginns des TV Stockdorf ging Erling, das nur mit elf Spielern angereist war (davon zwei, die zuvor in der zweiten Mannschaft gespielt hatten) durch David Hofstetter mit 1:0 in Führung (19.). Diese hielt bis Pause. Für TSV-Trainer Kevin Enzi war Torwart Kilian Brennauer der Hauptgrund für die Führung der Gäste. „Kilian hat einen Super-Tag erwischt.“ Zur Halbzeit wechselte der Trainer des TV Stockdorf, Mario Benz, und brachte Phillip Daul, der nicht lang brauchte, um zum verdienten 1:1 auszugleichen (59.). In der 72. Minute gab es einen berechtigen Elfmeter für die Gäste, Marius Pfänder traf und brachte den TSV erneut in Führung. In der Schlussphase schaltete der TVS nochmal ein paar Gänge hoch – und wurde belohnt: Michael Wallner verwandelte in der 85. Minute einen Strafstoß, in der 90. Minute besorgte Daul den 3:2-Siegtreffer. „Es war ein guter Test für beide Mannschaften, und wir gingen verdient als Sieger vom Feld“, sagte TV-Coach Benz. TSV Herrsching – SG Huisheim⇥4:1 (3:0)

Deutlich positiver als noch zum Vorbereitungsstart fiel Florian Schobers Fazit nach dem zweiten Test am Sonntag aus. „Wir haben definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Herrschings Cheftrainer nach dem 4:1-Erfolg über den schwäbischen A-Klassisten SG Huisheim, der am Wochenende sein Trainingslager am Ammersee aufgeschlagen hatte. Die Anfangsviertelstunde verlief noch holprig, danach fanden die Herrschinger aber immer besser ins Spiel und führten zur Halbzeit bereits mit 3:0. Den Anfang machte Spielertrainer Daniel Fischer mit dem Führungstreffer in der 26. Minute, Zahid Kulovic und Neo Bolz legten vor der Pause nach. „Ich habe ein wirklich gutes und dominantes Spiel von uns gesehen“, lobte Schober. Nach einer guten Stunde verkürzten die Gäste zwar auf 1:3, doch Zahid Kulovic behielt das letzte Wort und sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 4:1-Endstand.

TSV Feldafing – TSV Peißenberg ⇥1:3 (0:3)

Ein doppeltes Testspielwochenende stand für Feldafings Fußballer auf dem Plan. Die Elf von Trainer Jürgen Mergner forderte am Sonntag mit dem TSV Peißenberg den zweiten Kreisligisten und unterlag mit 1:3 (0:3). Im Vergleich zur unglücklichen 3:4-Pleite auswärts beim FC Wildsteig/Rottenbuch am Samstag lief jedoch eine grundveränderte Mannschaft auf. „In Wildsteig waren wir sogar die bessere Mannschaft. Am Sonntag haben dann nur Ausnahmen doppelt gespielt, die Niederlage war verdient“, fasste Mergner zusammen. Zur Halbzeit führte Peißenberg bereits mit 3:0. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Florian Fentzloff in der 69. Minute (wiederholtes Foulspiel), hatten die Feldafinger ihre beste Phase in Unterzahl. Leonard Jakob markierte den Anschlusstreffer zum 1:3. Deutlich schwerer als die Niederlage wiegt am Ende die Verletzung von Philip Pfeffer, der voraussichtlich längere Zeit ausfallen wird. SV Inning – 1. FC Garmisch-P. II⇥2:8 (1:5)

Die Vorbereitung für den SV Inning läuft noch nicht ganz optimal – zumindest ergebnistechnisch. Nach der Niederlage gegen den SC Egling/Paar (1:3) kam es beim zweiten Testspiel noch schlimmer. Die Ammersee unterlagen dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen II deutlich mit 2:8. Bereits nach 37 Minuten lag das Team von Trainer Markus Lachmayr 0:5 zurück. Kurz vor der Halbzeit gelang dem SVI wenigstens der Anschlusstreffer durch Ali Bajrami. Nach dem Wechsel machte der 1. FC Garmisch genau so torhungrig weiter wie in Durchgang eins. In der 57. Minute traf der soeben eingewechselte Sebastian Stechele zum 6:1. Die Werdenfelster zeigten keine Gnade und erhöhten noch auf 8:1. Den Endstand zum 2:8 besorgte erneut Bajrami per Elfmeter (90.).

SV Ascholding/Thanning – FSV Höhenrain⇥2:2 (0:1)

Im Test zweier Kreisklassisten trennten sich Höhenrains Fußballer am Sonntag mit 2:2 (0:1) vom SV Ascholding/Thanning– leistungsgerecht, wie FSV-Trainer Christian Sedlmeier befand: „Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn es wegen des Spielverlaufs etwas ärgerlich für uns ist.“ Andreas Mühr brachte die Gäste schon nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. „Danach haben wir uns aber viele Ballverluste geleistet und hatten kaum längere Ballbesitzphasen“, kritisierte Sedlmeier, der im Gegenzug aber auch positive Aspekte anmerkte: „Wir haben gut verschoben und anständig verteidigt.“ So hielt das Resultat bis zum Ausgleich in der 64. Minute, ehe sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlugen: Aufgrund einer Notbremse geriet Ascholding zunächst in Unterzahl, Höhenrain nutzte dies umgehend aus, Simon Pauli traf zum 2:1. In der Folge agierte der FSV aus Sicht des Trainers allerdings „unclever“. Anstatt den Gegner laufen zu lassen, versuchte man mit langen Bällen zu kontern. So kam tief in der Nachspielzeit nach einer Standardsituation noch der Ausgleich zustande.

TSV Perchting-Hadorf – SV SW München⇥6:0 (2:0)

Zum lockeren Aufgalopp in die Vorbereitungsphase empfingen die A-Klassen-Fußballer des TSV Perchting-Hadorf am Sonntag C-Klassist Schwarz Weiß München. Erwartungsgemäß setzte sich das Team von Trainer Tobias Luppart deutlich mit 6:0 (2:0) durch und feierte damit einen gelungenen Auftakt in die anstehenden Testspielwochen –und das trotz des Perchtinger Stadlfestes tags zuvor. Den Startschuss gab Tobias Rampf mit dem Führungstreffer in der 9. Spielminute. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte Luca Waldenmeier per Elfmeter auf 2:0. Das Resultat hatte bis zum Pausenpfiff Bestand, nach 52 Minuten verwandelte Waldenmeier dann den zweiten Strafstoß zum 3:0. Wenig später markierte Leander Hector den vierten Perchtinger Treffer, ehe Saki Ghaznawi in der Schlussviertelstunde per Doppelpack für den 6:0-Endstand sorgte.