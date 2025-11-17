TSV Gräfelfing verliert knapp – Abseits sorgt für Diskussionen

In der Schlussphase werden dem TSV Gräfelfing gegen FC Alte Haide zwei späte Tore aberkannt – Trainer Gries übt Kritik.
Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage hat Fußball-Kreisligist Gräfelfing nun wieder einen Rückschlag erlitten. Dieser wäre nach Ansicht von Trainer Andreas Gries auf jeden Fall vermeidbar gewesen. „Es war mehr möglich“, haderte der Coach nach der knappen Pleite gegen den FC Alte Haide am Samstag. Entscheidend war aus seiner Sicht, dass sein Team es nicht schaffte, die „zwei, drei Spieler, über die beim Gegner alles läuft“ 90 Minuten lang in den Griff zu bekommen. Hinzu kam eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Schlussphase, die die Wölfe auf die Palme brachte.
Die individuelle Klasse der Gäste machte sich früh bemerkbar, als deren Stürmer gegen Gräfelfings Abwehrspieler Carlo Schick clever einen Strafstoß herausholte, den Alexandros Ketikidis verwandelte. Gräfelfing drängte auf den Ausgleich, fing sich aber nach einem „super Diagonalball“ (Gries) kurz nach dem Seitenwechsel ein weiteres Gegentor durch Valentin Frey. TSV-Joker Adrian Evers verwertete einen an die Strafraumkante zurückgelegten Ball zum umjubelten Anschlusstreffer, doch Ketikidis schoss die Münchner per Bogenlampe etwas glücklich erneut mit zwei Toren in Front.
Die Niederlage wollte der laut Gries seit Wochen überragende Schick, beim 0:1 noch der Unglücksrabe, auf keinen Fall akzeptieren. Der Innenverteidiger stürmte nach vorne und konnte von Höhe des Sechzehners, nach vergleichbarem Muster wie beim ersten Gräfelfinger Tor, erneut verkürzen.
In der Schlussphase warfen die Wölfe alles nach vorne und erzielten noch zwei Treffer, beide wurden allerdings wegen vermeintlicher Abseitspositionen zurückgepfiffen. Während Gries beim nicht gegebenen Tor von Johannes Münch zumindest nicht aus allen Wolken fiel, konnte er die Entscheidung beim Treffer des seit Kurzem von den Alten Herren reaktivierten Torjägers Philip Sterr überhaupt nicht nachvollziehen. „Er ist so erfahren und im Bogen eingelaufen. Das war niemals Abseits“, klagte Gries.