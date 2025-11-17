TSV Gräfelfing verliert knapp – Abseits sorgt für Diskussionen

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage hat Fußball-Kreisligist Gräfelfing nun wieder einen Rückschlag erlitten. Dieser wäre nach Ansicht von Trainer Andreas Gries auf jeden Fall vermeidbar gewesen. „Es war mehr möglich“, haderte der Coach nach der knappen Pleite gegen den FC Alte Haide am Samstag. Entscheidend war aus seiner Sicht, dass sein Team es nicht schaffte, die „zwei, drei Spieler, über die beim Gegner alles läuft“ 90 Minuten lang in den Griff zu bekommen. Hinzu kam eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Schlussphase, die die Wölfe auf die Palme brachte.

Die individuelle Klasse der Gäste machte sich früh bemerkbar, als deren Stürmer gegen Gräfelfings Abwehrspieler Carlo Schick clever einen Strafstoß herausholte, den Alexandros Ketikidis verwandelte. Gräfelfing drängte auf den Ausgleich, fing sich aber nach einem „super Diagonalball“ (Gries) kurz nach dem Seitenwechsel ein weiteres Gegentor durch Valentin Frey. TSV-Joker Adrian Evers verwertete einen an die Strafraumkante zurückgelegten Ball zum umjubelten Anschlusstreffer, doch Ketikidis schoss die Münchner per Bogenlampe etwas glücklich erneut mit zwei Toren in Front.