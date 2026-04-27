TSV Gräfelfing verliert das direkte Duell gegen Großhadern deutlich

Der TSV Gräfelfing unterlag dem TSV Großhadern mit 0:3. – Foto: Andreas P. Wenzel

Gries hatte im Vorfeld zwar vor der Heimstärke der Haderner gewarnt, die es auf ihrem engen Platz an der Heiglhofstraße jedem Gegner schwer machen können, dennoch war er optimistisch in die Partie gegangen. „Wir hatten ein super Spiel letzten Sonntag, haben qualitativ sehr hochwertig trainiert, und ich hatte eine große Anzahl an Spielern zur Auswahl“, fasste der Trainer der Gräfelfinger Fußballer die Ausgangslage zusammen. Doch all das sollte nichts bringen. Großhadern kam von Beginn an mit den Platzverhältnissen besser zurecht, stellte die Würmtaler immer wieder mit langen Bällen vor Probleme und behielt in den Zweikämpfen meist die Oberhand.

Es gibt Tage, an denen will einfach nichts funktionieren. Einen solchen haben die Kreisliga-Wölfe am Sonntag erlebt und beim direkten Konkurrenten in Großhadern klar verloren. „Das war das erste Spiel 2026, in dem einfach nichts zusammenging. Es war ein ganz verdienter Sieg für Großhadern“, musste Gräfelfings Trainer, Andreas Gries, nach Spielende zugeben.

„Dabei ist das eigentlich unsere Spezialität.“

Andreas Gries, Gräfelfings Trainer, über ein Großhaderner Tor nach einem weiten Einwurf

Schon früh gerieten die Gäste durch einen Treffer von Florian Rieder in Rückstand. Vorausgegangen war ein weiter Einwurf. „Dabei ist das eigentlich unsere Spezialität“, haderte Gries. Nach 36 Minuten erhöhte erneut Rieder auf 2:0, der jahrelang in der Jugend des SV Planegg-Krailling aktiv gewesen war und anschließend in den USA College-Fußball gespielt hatte. „Da haben wir versucht, es spielerisch zu lösen, und leider den Ball verloren“, analysierte der TSV-Coach. Nach ähnlichem Muster fiel kurz nach der Pause der dritte Treffer durch Maximilian Müller. Die Wölfe stemmten sich zwar mit aller Macht gegen die Niederlage, große Torgefahr entwickelten sie abgesehen von ein paar Fernschüssen von Marvin Brehm aber nicht mehr.

Großhadern konnte sich somit in der Tabelle etwas absetzen und außerdem den direkten Vergleich für sich entscheiden. Gräfelfing hat noch vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze, muss nun aber gegen die Spitzenteams SV München West und FC Kosova ran.