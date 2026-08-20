TSV Gräfelfing tritt als Außenseiter bei Ex-Trainer Franco Simon und Aufstiegsanwärter SV Lohhof an

Pöcking,23.05.206, Fußball Pöcking Frauen , Betreuer? Franco SimonDamen SCPP – Foto: Andrea Jaksch

Der TSV Gräfelfing tritt am Freitag bei Aufstiegsfavorit SV Lohhof an. Gegen ihren Ex-Trainer haben die Wölfe ihren Kader verbreitert – auch mit Rückkehrern.

Nach der durchwachsenen Vorbereitung hat Florian Eisenmann-König, der neue Trainer des TSV Gräfelfing, eines frühzeitig klargestellt: Die ersten Punktspiele werden die Fußballer aus dem Würmtal nutzen müssen, um sich einzuspielen. Man könne nicht erwarten, dass bereits zum Start alles funktionieren werde. Schließlich hatte der TSV mit zahlreichen Personalproblemen zu kämpfen und konnte nur ein einziges Testspiel bestreiten, das bei Kreisklasse-Aufsteiger DJK Pasing II mit 0:2 verloren ging.

Zum Saisonauftakt am Freitagabend (20 Uhr) bekommen es die Wölfe nun aber mit einem auf dem Papier noch einmal deutlich stärkeren Gegner zu tun, gegen den sie sich wohl nicht viele Anlaufschwierigkeiten erlauben dürfen. Der gastgebende SV Lohhof zählt zu den Topfavoriten auf den Bezirksliga-Aufstieg. In den vergangenen drei Jahren wurde das Team aus dem Münchner Norden zweimal Zweiter und einmal Dritter, scheiterte zweimal erst in der Relegation. Im vierten Anlauf soll es nun mit dem ersehnten Sprung nach oben klappen.

Aus dieser Ambition macht der neue Lohhofer Trainer erst gar keinen Hehl. „Wir wollen ganz klar nach oben. Mit diesem Team ist das definitiv möglich“, kündigt Franco Simon an.

Den ersten Schritt dorthin möchte der seit Jahren im oberbayerischen Amateurfußball aktive und bekannte Coach gegen seinen Ex-Verein machen. „Ich hatte in Gräfelfing eineinhalb sehr schöne und erfolgreiche Jahre, auch wenn es damals leider zweimal knapp nicht zum Aufstieg gereicht hat“, sagt Simon, der von Anfang 2017 bis Sommer 2018 bei den Wölfen als Cheftrainer tätig war.

Bis heute hat er eine Verbindung zum Verein, sowohl als Teamsport-Ausrüster als auch mit seiner Fußballschule. „Ich habe zu vielen Leuten aus dem Umfeld Kontakt, aber vor allem zu Ehemaligen. Die aktuelle Mannschaft kenne ich kaum, auch nicht den neuen Trainer“, so der SVL-Coach.

Für eben jenen Neuen, Eisenmann-König, ist klar: „Du kannst in so einem Spiel nur gewinnen.“ Man habe den Gegner beobachtet und wisse um dessen Stärken. Dennoch seien die Wölfe keineswegs nur auf Schadensbegrenzung aus. „Wir gehen es mutig an. Drei Punkte sind in jedem Spiel das Ziel, und wenn du nur hinten drinstehst, ist ein Gegentor meistens nur eine Frage der Zeit.“

Um die Null zu halten, soll ein alter Bekannter mithelfen. Joey Brenner (30) wird nach fast zwei Jahren mal wieder zwischen den Pfosten stehen. Auch der bezirksligaerfahrene Jonas Einloft (32) wurde nach einer Fußballpause reaktiviert, zudem könnte der Kader durch die Senioren-Mannschaft und die Herren II verstärkt werden. Mit vereinten Kräften wollen die Gräfelfinger dem Favoriten im Flutlicht-Spiel ein Schnippchen schlagen.

Das Rahmenprogramm rund um die Saisoneröffnung beginnt bereits um 18 Uhr. Dann gibt es Hüpfburgen für die Kleinsten sowie Aktionen und Ehrungen des BFV. te