TSV Gräfelfing startet ohne ein einziges Testspiel in die Saison

Der TSV Gräfelfing konnte wegen Personalproblemen kein Vorbereitungsspiel bestreiten. Vier Spieler sind für Monate im Auslandsstudium, zwei weitere fallen verletzt aus.
Champions League und Flutlicht, das gehört einfach zusammen. Die meisten Spiele in der europäischen Königsklasse finden zu Uhrzeiten statt, zu denen man auf künstliche Beleuchtung angewiesen ist. Insofern passt es ganz gut, dass die Münchner Kreisliga, die in dieser Saison im neuen, der Champions-League-Vorrunde ähnlichen Modus mit 40 Teams ausgespielt wird (wir berichteten), für den TSV Gräfelfing am Freitag nächster Woche mit einem Abendspiel beginnt. „Ich freue mich schon auf das Eröffnungsspiel unter Flutlicht“, sagt Florian Eisenmann-König, der neue Trainer des TSV Gräfelfing, eineinhalb Wochen vor dem Auftaktmatch beim SV Lohhof.
Bereits in der vergangenen Saison hatten die Gräfelfinger die Ehre, mit einem Abendspiel die Liga eröffnen zu dürfen. Damals trennten sich die Wölfe mit 2:2 vom TSV 1860 München III und sahen sich auf einem guten Weg, als Aufsteiger schnell in der Liga anzukommen. Dieser Weg wurde dann allerdings steiniger als erwartet. Erst in der Nachspielzeit des abschließenden Saisonspiels bei der DJK Pasing konnte der TSV den Klassenerhalt bejubeln.
Geht es nach dem neuen Coach, darf das Saisonfinale in der laufenden Spielzeit entspannter verlaufen. Wenn am 29. Mai 2027 die weite Auswärtsfahrt zum TSV Steinhöring ansteht, soll der Ligaverbleib bereits feststehen. „Unser Ziel ist es, möglichst bald den Klassenerhalt einzufahren“, gibt Eisenmann-König vor.
Allerdings ist so kurz vor dem Start noch vieles unklar bei den Wölfen. Denn bisher konnte wegen Personalproblemen kein einziges Testspiel stattfinden. „Der Kader ist nicht sehr üppig aufgestellt, und wir hatten zuletzt viele Urlauber“, erklärt der neue Trainer.
Erschwerend kommt hinzu, dass Julius Marano, Max Le Dren, Felix Domesle und Torwart Luca Titze sich studienbedingt für einige Monate ins Ausland verabschiedet haben und wohl einen Großteil der Hinrunde verpassen werden. Zudem fällt Mittelfeldmotor Marvin Brehm langfristig aus, auch Außenverteidiger Alexander Greisel ist aufgrund von Knieproblemen derzeit noch keine Option. Neu im Team sind lediglich der aus Oberfranken in die Gegend gezogene Offensivspieler Leon Träder (zuletzt beim Bezirksligisten TuS Schauenstein) und Mittelfeldspieler Mykola Yushchenko (kam vom TSV Forstenried).
Trotz der Personalsorgen war es laut Eisenmann-König bisher jedoch keine Vorbereitung zum Vergessen. Er betont: „Diejenigen, die da waren, haben vollen Einsatz gezeigt, und es ist genügend Qualität vorhanden.“ Bauen kann er etwa auf die Routiniers Michael Wagner, Emre Yalcin oder Deniel Mitrov, aber auch auf Youngster wie Luis Heilmann und Leonhard Postmeyer, und er sieht insgesamt eine „gute Mischung“. Dank einiger Urlaubsrückkehrer sollen nun am kommenden Sonntag (13.15 Uhr) ausreichend Spieler für ein Testspiel bei der zweiten Mannschaft der DJK Pasing zur Verfügung stehen. Klar ist dem Trainer aber auch: „Die Vorbereitung wird sich ein bisschen bis in die Saison hineinziehen.“
Über den Modus möchte der zuletzt bei der TSG Pasing aktive Coach nicht allzu viel nachdenken. „Es ist mehr Aufwand, und auch die Gegnerbeobachtung ist schwieriger, aber wir müssen es nehmen, wie es ist.“ Insgesamt bestreitet jede Mannschaft 24 Spiele (Rückspiele gibt es nicht), tritt also nicht gegen alle Liga-Konkurrenten an. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei steigen in die Bezirksliga auf, die Teams auf den Rängen vier bis sieben bestreiten Aufstiegsspiele. Wer auf den Plätzen acht bis 21 landet, bleibt drin. Die Plätze 22 bis 32 sind Relegationsplätze, und die letzten acht Teams steigen direkt ab.
Das Auftaktprogramm der Gräfelfinger hat es in sich: Mit dem Vorjahreszweiten Lohhof, Bezirksliga-Absteiger TSV 54 DJK München, dem stets ambitionierten SV Sulzemoos warten gleich einige schwere Brocken auf die Wölfe. Am vierten Spieltag folgt dann das Derby beim TSV Neuried. Nach diesen Spielen wird klarer erkennbar sein, wie weit die aktuell schwer einzuschätzende Mannschaft schon ist.