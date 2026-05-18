TSV Gräfelfing schießt TSG Pasing ab – Klassenerhalt aber noch offen

Johannes Münch traf dreifach am Samstag gegen die TSG Pasing – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing hat seine Hausaufgaben gemacht. Das Team von Trainer Andreas Gries gewann am Samstagvormittag mit 6:1 (1:0) beim bereits als Absteiger aus der Kreisliga feststehenden Schlusslicht TSG Pasing. Durchatmen können die Wölfe aber trotzdem noch nicht. Der Vorsprung des Tabellenzehnten Gräfelfing auf den TSV Neuried auf Relegationsrang elf beträgt weiterhin nur zwei Zähler.

Somit entscheidet sich erst in knapp zwei Wochen, nach dem spielfreien Pfingstwochenende, wer direkt gerettet ist und wer in die Relegation muss. Dank des Sieges gegen Pasing haben die Gräfelfinger aber eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale – und auch ordentlich Selbstvertrauen. Denn gegen den Tabellenletzten feierten die Gräfelfinger einen deutlichen Sieg, der laut Gries sogar noch höher hätte ausfallen können. „Der Sieg war mehr als verdient“, stellte der TSV-Trainer fest.

TSV Gräfelfing vergibt Foulelfmeter und macht es deshalb anfangs spannend

Doch seine Spieler machten es am Samstag spannender als nötig. Nach schwungvollem Beginn vergab Johannes Münch einen Foulelfmeter. Davon ließen sich die Würmtaler etwas verunsichern, und auch der Hagel trug nicht zu einem angenehmeren Spiel bei. Die Gastgeber kamen in der Folge zu Kontermöglichkeiten, bei denen Michael Wagner und Carlo Schick zweimal in höchster Not klären mussten. Kurz vor der Pause bekam Gräfelfing dann erneut einen Strafstoß zugesprochen. Der wegen einer Rotsperre zuletzt schmerzlich vermisste Münch trat erneut an – und verwandelte diesmal. „Hut ab, dass er nochmal geschossen hat. Seine Rückkehr war sehr wichtig für uns, denn er geht voran und führt auch die anderen“, lobte Gries.

Nach dem erlösenden Treffer war der Bann gebrochen, und kurz nach dem Seitenwechsel fielen die Tore von Julius Marano, Emil Pärssinen und erneut Münch nahezu im Minutentakt. Auch der einzige Pasinger Treffer brachte die Wölfe nicht mehr aus der Ruhe, Münch legte noch einen dritten Treffer nach und Routinier Philip Sterr setzte den späten Schlusspunkt.

In zwei Wochen spielt Gräfelfing erneut in Pasing, dann bei der DJK, um den Klassenerhalt. Ebenfalls noch bangen muss nun neben Neuried auch der FC Alte Haide und der TSV Großhadern, dessen Heimspiel gegen den FC Fürstenried abgebrochen wurde.