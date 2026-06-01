TSV Gräfelfing rettet sich in der 92. Minute vor der Relegation

Der TSV Gräfelfing hat die DJK Pasing mit 5:4 geschlagen. – Foto: Foto: Dagmar Rutt

Zum Ende einer Spielzeit spricht man oft davon, die abschließende Partie sei sinnbildlich für die gesamte Saison gewesen. Selten hat dieser Ausdruck so gut gepasst wie zu dem spektakulären 5:4-Erfolg des TSV Gräfelfing bei der DJK Pasing. Ein holpriger Start, ein starker Zwischenspurt, ein erneutes Zittern in der Schlussphase – und dann dank vereinter Kräfte doch noch der große Jubel. „Es war ein Spiegelbild. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Widerständen umgehen kann, und hat sich am Ende belohnt“, sagte der scheidende Trainer Andreas Gries nach seinem Abschiedsspiel.

Für die Gastgeber ging es zwar um nichts mehr, sie schenkten Gräfelfing aber auf ihrem Kunstrasenplatz nichts und lagen nach gut einer halben Stunde durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. „Man hat uns dann ein bisschen die Nervosität angemerkt, sie hätten sogar noch ein drittes Tor nachlegen können“, so Gries. Die Wölfe bissen sich aber zurück in die Partie: In der 44. Minute staubte Jonas Einloft nach einem Freistoß von Johannes Münch zum 2:1 ab, und Emil Pärssinen köpfte einen Münch-Einwurf zum 2:2 ein.

TSV Gräfelfing schafft den Klassenerhalt nach dem Aufstieg im Vorjahr

Nach dem Seitenwechsel verwandelte Münch einen Strafstoß nach Foul an Pärssinen sicher. Als Münch mit seinem 14. Saisontor auf 4:2 erhöhte, schien bereits alles in trockenen Tüchern zu sein, zumal Neuried in Fürstenried zurücklag. Pasing aber verkürzte noch einmal, Neuried drehte die Partie in Fürstenried, und nach einem Foul des ansonsten laut Gries überragenden Innenverteidigers Carlo Schick glichen die Pasinger in der 87. Minute zum 4:4 aus. Bei diesem Endergebnis hätte Gräfelfing in die Relegation gemusst. Nun warfen die Gäste jedoch alles nach vorne, und in der Nachspielzeit tauchte Routinier Christian Kraus plötzlich allein vor dem Tor auf. Sein Schuss wurde zunächst noch geblockt, doch den Nachschuss verwertete Joker Adam Paszkiewicz aus der zweiten Mannschaft von der Strafraumgrenze überlegt zum 5:4. Der Rest war Jubel.