TSV Gräfelfing: Pflichtsieg über Schlusslicht Hertha? „Das Wort muss man fast in den Mund nehmen“ Wölfe brauchen Heimat – und Pflichtsieg

Gräfelfing – Im Zuge der großen Um- und Neubaumaßnahmen des Vereins auf dem Gelände an der Hubert-Reißner-Straße sind die Wölfe seit drei Saisons ein wenig heimatlos. Zwar spielen sie weiter auf den ihnen bekannten Plätzen, die Kabinen vor Ort können sie allerdings nicht nutzen. Stattdessen ziehen sie sich in Containern um und verrichten in mobilen Toilettenkabinen ihre Notdurft.