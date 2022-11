TSV Gräfelfing nach Niederlage im Abstiegskracher weiter im Tabellenkeller Wölfe verlieren gegen FC Hertha

Gräfelfing – Es war ein elementar wichtiges Spiel für den TSV Gräfelfing. Gegen den FC Hertha München war ein Sieg absolute Pflicht, doch die Partie lief – wie so oft in dieser Saison – anders als geplant und ging mit 1:2 verloren. Die Fußballer von Trainer Sascha Polecki starteten gegen den Tabellenletzten dominant und hatten erste gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Zwar taten sich die Gräfelfinger durchaus schwer gegen die tief stehenden Herthaner, aber es gab auch keine richtigen Annäherungen des Gegners. „Wie immer ist es nicht einfach für uns, wenn wir das Spiel machen müssen. Aber die ersten 25 Minuten sah das gar nicht so schlecht aus“, sagte Polecki, der zum wiederholten Mal das Tor seiner Mannschaft hütete. Allerdings gab es nach ungefähr 25 Minuten einen Bruch im Spiel seiner Mannschaft. Fortan verloren die Gastgeber jegliche Spielkontrolle und kamen nicht mehr in die Zweikämpfe gegen die Hertha. Die logische Folge war das 0:1 durch Cedrik Sick nach einer Fehlerkette der Gräfelfinger, die in mehreren Zweikämpfen lediglich zweiter Sieger waren.