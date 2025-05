TSV Gräfelfing krönt sich zum Meister und macht Kreisliga-Aufstieg klar

Es hatte sich seit Wochen angedeutet, jetzt ist es amtlich. Der TSV Gräfelfing ist Meister der Kreisklasse 3 und steigt in die Kreisliga auf.

So., 25.05.2025, 14:30 Uhr

Gräfelfing – Der TSV Gräfelfing ist zurück in der Kreisliga. Was sich bereits seit Wochen angedeutet hatte, steht seit Sonntag auch rechnerisch fest: Einen Spieltag vor Saisonende ist dem Team von Trainer Andreas Gries die Meisterschaft in der Kreisklasse 3 München mit nun 55 Punkten nach 23 Spielen nicht mehr zu nehmen. „Das ist einfach ein super Gefühl. Ich freue mich unglaublich für die Jungs, sie haben sich das absolut verdient“, sagte der überglückliche Trainer nach dem 6:1-Kantersieg beim SV München Laim.

Der Dreier wäre am Ende sogar überhaupt nicht mehr nötig gewesen, denn der letzte verbliebene Konkurrent im Titelkampf, FC Anadolu Bayern, kam beim zwei Stunden zuvor angepfiffenen Spiel gegen den SV Aubing II nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. „Das haben wir aber erst in der Halbzeit erfahren“, berichtete Gries.

In den ersten 45 Minuten hatte man seiner Mannschaft die Anspannung noch etwas angemerkt. Zwar traf der in die Startelf beorderte Maximilian Betz nach einer Flanke von Tim Schöppner schon früh zum 1:0, anschließend tat sich die Mannschaft offensiv auf dem engen Kunstrasenplatz an der Riegerhofstraße jedoch ein wenig schwer.

Als dann aber die Nachricht aus Aubing die Runde machte, löste das die Handbremse im Kopf der Spieler. Die Meisterparty begann für Gräfelfing bereits während des zweiten Durchgangs. Die Wölfe spielten sich einen Treffer nach dem anderen heraus, Doppelpacker Julius Marano, Schöppner, Jonas Einloft und Marvin Brehm machten das halbe Dutzend voll. Das zwischenzeitliche 1:3 nach einem umstrittenen Elfmeter fiel nicht weiter ins Gewicht. „In der zweiten Halbzeit stand der Spaß im Vordergrund. Und wenn wir mal ins Laufen kommen, sind wir im Moment schwer zu stoppen“, schwärmte Gries.

Viele mitgereiste Fans – 90 Prozent des Kaders bleiben

Nach Spielende begann die Aufstiegssause noch vor Ort mit den vielen mitgereisten Fans, die Gastgeber wurden nicht zum Party-Crasher. „Vielen Dank an den SV Laim, dass sie respektvoll geblieben sind und uns so schön haben feiern lassen“, betonte Gries nach Abpfiff, ehe er ankündigte: „Jetzt fahren wir zum TSV, und da geht die Feierei weiter.“

Entscheidend waren für den Coach, der sich gleich in seiner Debütsaison zum Meister krönte, vor allem der Kampfgeist und die mannschaftliche Geschlossenheit im breiten Kader. „Heute ziehe ich meinen vorletzten Hut“, sagte Gries scherzhaft, nachdem er sich mit dieser Formulierung nahezu Woche für Woche bei seinem Team bedankt hatte. Mit Blick auf die kommende Saison kündigte er bereits an: „90 Prozent des Kaders bleiben, und ein Neuzugang steht auch schon fest. Jetzt freuen wir uns auf die Gegner in der Kreisliga wie Neuhadern oder Neuried.“