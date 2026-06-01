TSV Gräfelfing II sichert sich Platz zwei und die Relegation

Für die Reserve des TSV Gräfelfing geht es in der Relegation um den Aufstieg. – Foto: Dagmar Rutt

Die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing darf weiter um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen. Sie holte am letzten Spieltag am Sonntag im direkten Duell gegen Verfolger FC Neuhadern II den einen nötigen Zähler, um Platz zwei zu sichern. Somit erarbeiteten sich die kleinen Wölfe das Recht, in der Relegation gegen den TSV Forstenried um den Aufstieg in die Kreisklasse zu spielen. Ein Termin steht noch nicht fest, sicher ist aber, dass es nur ein Spiel geben wird, das in Forstenried ausgetragen wird.

„Wir freuen uns sehr über diesen einen Punkt. Beide Mannschaften haben sehr guten Fußball gespielt, wir hatten aber die etwas bessere Ausgangsposition, waren deshalb etwas ruhiger und konnten unsere Stärken besser ausspielen“, sagte Dariusz Figura, der Trainer des TSV Gräfelfing II, nach dem Spiel gegen Neuhadern. Er hatte im Vorfeld vom „wichtigsten Spiel des Jahres“ gesprochen und sein Team entsprechend darauf vorbereitet. „Wir haben uns früher getroffen als sonst, gemeinsam Nudeln gegessen und sind nochmal jede einzelne Position durchgegangen“, berichtete Figura.