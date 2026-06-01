TSV Gräfelfing II sichert sich Platz zwei und die Relegation

Die Reserve des TSV Gräfelfing holte am Sonntag gegen den FC Neuhadern II den nötigen einen Punkt. Nun steht ein Entscheidungsspiel gegen den TSV Forstenried an.
Die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing darf weiter um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen. Sie holte am letzten Spieltag am Sonntag im direkten Duell gegen Verfolger FC Neuhadern II den einen nötigen Zähler, um Platz zwei zu sichern. Somit erarbeiteten sich die kleinen Wölfe das Recht, in der Relegation gegen den TSV Forstenried um den Aufstieg in die Kreisklasse zu spielen. Ein Termin steht noch nicht fest, sicher ist aber, dass es nur ein Spiel geben wird, das in Forstenried ausgetragen wird.
„Wir freuen uns sehr über diesen einen Punkt. Beide Mannschaften haben sehr guten Fußball gespielt, wir hatten aber die etwas bessere Ausgangsposition, waren deshalb etwas ruhiger und konnten unsere Stärken besser ausspielen“, sagte Dariusz Figura, der Trainer des TSV Gräfelfing II, nach dem Spiel gegen Neuhadern. Er hatte im Vorfeld vom „wichtigsten Spiel des Jahres“ gesprochen und sein Team entsprechend darauf vorbereitet. „Wir haben uns früher getroffen als sonst, gemeinsam Nudeln gegessen und sind nochmal jede einzelne Position durchgegangen“, berichtete Figura.
Das trug offenbar Früchte. Obwohl sich Torhüter Mateusz Olszewski in der Anfangsphase von einem Abschluss ins lange Eck überlisten ließ, blieben die Gäste auf dem engen Neuhaderner Kunstrasen ruhig und kamen kurz vor der Halbzeitpause durch einen sehenswerten Treffer des bereits am Vortag für die Erste erfolgreichen Adam Paszkiewicz nach Vorarbeit von Kamil Temporale zum Ausgleich. Kurz vor Spielende schloss Top-Torjäger Temporale einen blitzsauberen Konter über Diego Cioffi, Paszkiewicz und Jakub Dobranowski zur 2:1-Führung ab. Neuhadern konnte in der Nachspielzeit per Freistoß noch ausgleichen, der Treffer nutzte den Hausherren aber nichts mehr.