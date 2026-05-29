TSV Gräfelfing II im Saisonfinale in unverhoffter Pole Position um Aufstiegsrelegation

Der TSV Gräfelfing II spielt beim FC Neuhadern II um den Einzug in die Aufstiegsrelegation zur Kreisklasse. Den kleinen Wölfen reicht dafür bereits ein Punkt.

Den Fußballern des TSV Gräfelfing steht ein spannendes Wochenende bevor: Die erste Mannschaft will die Relegation unbedingt vermeiden und am Samstag den Verbleib in der Kreisliga perfekt machen (siehe Seite 38). Die zweite hingegen hofft auf den Einzug in die Relegation, und zwar um den Aufstieg in die Kreisklasse. „Das wichtigste Spiel des Jahres steht uns bevor“, sagt Coach Dariusz Figura vor dem Auftritt beim FC Neuhadern II am Sonntag (15 Uhr).

Die Ausgangslage in der A-Klasse 3 könnte spannender kaum sein: Gräfelfing II belegt Rang zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, Neuhadern II ist mit einem Punkt Rückstand Dritter. Das sah vor einer Woche noch anders aus, dann aber leisteten sich die Münchner einen überraschenden Ausrutscher, kamen gegen den NK Dinamo München II nicht über ein Unentschieden hinaus. „Sie sind gefordert und haben den Druck, gewinnen zu müssen“, betont Figura. Gleichzeitig stellt er klar: „Wir werden an unserer Spielweise nichts ändern. Wir haben nicht vor, zwei Busse vor dem Tor zu parken.“ Offensiv sind beide Teams ähnlich stark: Die Gräfelfinger rund um Toptorjäger Kamil Temporale (28 Tore) haben in 21 Spielen 68 Treffer erzielt, die Hausherren nur einen weniger. Defensiv scheinen die Würmtaler (36 Gegentore) aber etwas stabiler zu sein als der FCN (52).

Nachdem es bereits im Hinspiel sowohl auf dem Platz als auch nach Spielende verbal hoch herging, erwartet Figura erneut ein hitziges Duell. Wichtig sei es dennoch, Ruhe zu bewahren. Er kündigt an, sich mit seinem Team, das mit breiter Brust ins Spiel gehen könne, bereits zwei Stunden vor der Partie zu treffen und akribisch auf das Spiel vorzubereiten. Dass man überhaupt im Saisonfinale ein Endspiel vor jener breiten Brust hat, sieht der Trainer als logische Konsequenz einer positiven Entwicklung: „Viele haben gedacht, ich bin bescheuert, als ich vom Aufstieg gesprochen habe. Aber wir haben uns diese Ausgangslage erarbeitet und nun alles in der eigenen Hand.“ te