TSV Gräfelfing II dreht Rückstand und siegt gegen Olching II

Doppeltorschütze für den TSV Gräfelfing II: Adam Paszkiewicz. – Foto: Dagmar Rutt

In knapp zwei Wochen starten die A-Klassen-Fußballer des TSV Gräfelfing II in die restliche Saison – und scheinen dafür recht gut gerüstet zu sein. Bisher laufen die Freundschaftsspiele für das Team von Trainer Dariusz Figura, das sich noch im Aufstiegsrennen befindet, nämlich fast so erfreulich wie die der ersten Mannschaft. Am Samstag konnten die kleinen Wölfe im vierten Testspiel der Wintervorbereitung den dritten Sieg feiern.

Nachdem die erste Mannschaft der Gräfelfinger überraschend Bezirksligist SC Olching geschlagen hatte, legte die Zweite einen 4:2 (2:2)-Erfolg gegen die Olchinger Reserve nach, die als Tabellenzweiter der A-Klasse 2 im Kreis Zugspitze ebenfalls um den Aufstieg mitspielt. Dabei hatte die Partie für die Gräfelfinger denkbar schlecht begonnen. Bereits nach weniger als einer Viertelstunde lagen sie mit 0:2 zurück. Anschließend zeigten die Gastgeber jedoch die richtige Reaktion. Adam Paszkiewicz und Ali Aslan sorgten mit ihren Treffern noch vor der Halbzeitpause für den Ausgleich.