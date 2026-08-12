TSV Gräfelfing freut sich auf Kreisliga-Eröffnungsspiel Kreisliga München von Tobias Empl · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

Die Routiniers sollen es richten: Michael Wagner (l.) gehört zu den wenigen erfahrenen Spielern beim TSV Gräfelfing, die schon zu Saisonbeginn zur Verfügung stehen. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing konnte wegen Personalproblemen bislang kein Vorbereitungsspiel bestreiten. Vier Spieler sind für Monate im Auslandsstudium, zwei weitere fallen verletzt aus.

Champions League und Flutlicht, das gehört einfach zusammen. Die meisten Spiele in der europäischen Königsklasse finden zu Uhrzeiten statt, zu denen man auf künstliche Beleuchtung angewiesen ist. Insofern passt es ganz gut, dass die Münchner Kreisliga, die in dieser Saison im neuen, der Champions-League-Vorrunde ähnlichen Modus mit 40 Teams ausgespielt wird (wir berichteten), für den TSV Gräfelfing am Freitag nächster Woche mit einem Abendspiel beginnt. „Ich freue mich schon auf das Eröffnungsspiel unter Flutlicht“, sagt Florian Eisenmann-König, der neue Trainer des TSV Gräfelfing, eineinhalb Wochen vor dem Auftaktmatch beim SV Lohhof. Wölfe eröffnen erneut die Kreisliga-Saison Bereits in der vergangenen Saison hatten die Gräfelfinger die Ehre, mit einem Abendspiel die Liga eröffnen zu dürfen. Damals trennten sich die Wölfe mit 2:2 vom TSV 1860 München III und sahen sich auf einem guten Weg, als Aufsteiger schnell in der Liga anzukommen. Dieser Weg wurde dann allerdings steiniger als erwartet. Erst in der Nachspielzeit des abschließenden Saisonspiels bei der DJK Pasing konnte der TSV den Klassenerhalt bejubeln.

Geht es nach dem neuen Coach, darf das Saisonfinale in der laufenden Spielzeit entspannter verlaufen. Wenn am 29. Mai 2027 die weite Auswärtsfahrt zum TSV Steinhöring ansteht, soll der Ligaverbleib bereits feststehen. „Unser Ziel ist es, möglichst bald den Klassenerhalt einzufahren“, gibt Eisenmann-König vor. Allerdings ist so kurz vor dem Start noch vieles unklar bei den Wölfen. Denn bisher konnte wegen Personalproblemen kein einziges Testspiel stattfinden. „Der Kader ist nicht sehr üppig aufgestellt, und wir hatten zuletzt viele Urlauber“, erklärt der neue Trainer.