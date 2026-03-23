TSV Gräfelfing dreht Rückstand und siegt gegen FT München-Gern Kreisliga: Comeback-Sieg von Tobias Empl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Gräfelfing befindet sich in bestechender Form. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing zeigt Mentalität und holt weitere wichtige Punkte. Trainer Gries kann mit gutem Gefühl in schwerere Spiele gehen.

TSV Gräfelfing – FT München-Gern 4:2 (2:2) Tore: 0:1, 0:2 Dabic (3. 6.), 1:2 Pärssinen (9.), 2:2 Münch (19.), 3:2 Postmeyer (62.), 4:2 Pleyer (66.) Gut aus den Startlöchern zu kommen, das hatten sich die Kreisliga-Fußballer des TSV Gräfelfing angesichts einer starken Vorbereitung und eines machbaren Auftaktprogramms fest vorgenommen. Nach vier Punktspielen seit der Winterpause lässt sich festhalten: Dieses Vorhaben ist nahezu perfekt aufgegangen. Dank drei Siegen und einem Unentschieden hat sich Gräfelfing bereits von Rang 13 bis auf Rang acht der Kreisliga 2 vorgearbeitet. „Genau diese zehn Punkte wollte ich haben. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl in die Spiele gegen die noch etwas schwereren Gegner gehen“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries nach dem 4:2-Heimsieg gegen die FT München-Gern am Samstag.

Anfangs hatte es keineswegs nach einem Heimerfolg ausgesehen. Ein weiter Einwurf – sonst eigentlich eine Spezialität der Gräfelfinger – führte bereits nach drei Minuten zum 0:1 durch Dominik Dabic. Drei Minuten später nickte Dabic eine weite Flanke am zweiten Pfosten zum 0:2 ein. Die Gastgeber ließen sich von diesen Nackenschlägen aber nicht aus dem Konzept bringen. „Ich kann mal wieder nur meinen imaginären Hut ziehen. Die Mannschaft hat erneut ihre Mentalität bewiesen“, lobte Gries. Nach einer „unheimlichen Willensleistung“ (Gries) von Mittelfeldmotor Johannes Münch bediente dieser per halbhohem Steilpass Emil Pärssinen. Und der schaffte es technisch anspruchsvoll, den Ball mitzunehmen, und traf gegen die Laufrichtung des Torhüters zum Anschlusstreffer (9.).