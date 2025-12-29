TSV Gomaringen: „Es ist noch Luft nach oben“

Co-Spielertrainer Savvas Avramidis vom TSV Gomaringen aus der Bezirksliga Alb äußert sich im FuPa-Teamcheck zum guten Start und dem nachlassenden Schlussspurt der Hinrunde, zu Verletzungsproblemen, einem Trainingslager in Griechenland und klaren Zielen für mehr Konstanz in der Rückrunde.

Der TSV Gomaringen startet „Ende Januar mit der Vorbereitung“. Bis dahin gilt: „Bis dahin können sich die Jungs mit anderen Dingen beschäftigen – eine Abwechslung tut auch einmal gut.“ In der Vorbereitung warten zwei besondere Höhepunkte. „Zum einen steht Ende Februar ein Trainingslager in Griechenland an.“ Dort will das Team „nochmals intensiv arbeiten, den Fokus schärfen und als Team enger zusammenwachsen, um erfolgreich in die Rückrunde zu starten“.

Avramidis richtet dabei ein ausdrückliches Dankeschön aus. „Ein großes Lob geht dabei an unseren griechischen Wirt, der sich mit großem Engagement eingebracht hat.“ Durch dessen Einsatz sei das Trainingslager optimal organisiert worden. Ein weiteres sportliches Ausrufezeichen folgt ebenfalls. „Das zweite Highlight ist ein Testspiel gegen den Verbandsliga-Tabellenführer Young Boys Reutlingen.“

Der Saisonverlauf wird differenziert eingeordnet. „Wir sind sehr gut in die Runde gestartet“, erklärt Avramidis. Allerdings ließ die Ausbeute nach. „Zum Ende der Hinrunde konnten wir nicht mehr ganz an unsere Leistungen anknüpfen und die erhofften Punkte sammeln.“ Das Gesamtbild bleibt dennoch positiv. „Insgesamt sind wir dennoch zufrieden mit der aktuellen Situation“, betont der Co-Spielertrainer, schränkt aber ein: „Wir sehen weiterhin deutliches Potenzial nach oben.“

Mehr Mut und bessere Umsetzung

Inhaltlich erkennt Avramidis klare Fortschritte. „Die Jungs sind mutiger geworden, trauen sich mehr zu und geben nicht auf.“ Diese Entwicklung habe sich verstärkt gezeigt. „Diese Entwicklung ist vor allem nach der letzten Runde deutlich zu erkennen.“ Auch die Trainingsarbeit trägt Früchte. „Zudem sieht man im Spiel viele Dinge wieder, die wir im Training vorgeben.“ Für ihn ist klar: „Die Aufnahmefähigkeit der Mannschaft hat sich spürbar verbessert.“

Verletzungen und fehlende Konstanz

Trotz der Qualität im Kader gab es strukturelle Schwierigkeiten. „Wir verfügen qualitativ über einen sehr guten Kader, hatten jedoch mit vielen Verletzungen zu kämpfen.“ Die Folgen waren spürbar. „Dadurch konnten wir über einen längeren Zeitraum nicht mit der gleichen Mannschaft spielen.“ Das führte zu Anpassungen. „Das machte zahlreiche Positionswechsel erforderlich und hatte häufige Rotation zur Folge.“ Das Kernproblem benennt Avramidis deutlich. „Unser größtes Problem war dabei die Konstanz – in diesem Bereich müssen wir uns weiter verbessern.“

Ziel: enger zusammenrücken und konstanter auftreten

Für die Rückrunde ist die Marschroute klar definiert. „Wir wollen enger zusammenrücken, mannschaftsdienlicher auftreten und mehr Konstanz in unser Spiel bringen.“ Ziel ist es, das vorhandene Potenzial regelmäßig abzurufen. „Damit wir unsere Qualität in jedem Spiel abrufen können.“ Der Blick bleibt realistisch. „Es ist noch Luft nach oben.“ Entsprechend lautet der Ansatz: „Wir schauen von Spiel zu Spiel mit dem Anspruch, stets das Maximum herauszuholen.“

Verstärkung für die Offensive

Personell wird der TSV Gomaringen gezielt nachlegen. „Wir verstärken unsere Offensive und gewinnen mit Panagiotis ‚Pana‘ Nakos, der von Hellas Reutlingen zu uns kommt, einen erfahrenen und zielstrebigen Goalgetter.“ Avramidis sieht den Mehrwert über Tore hinaus. „Er wird unserer jungen Mannschaft nicht nur mit Toren, sondern auch mit seiner verbalen Präsenz und Erfahrung weiterhelfen.“ Weitere Impulse erwartet er ebenfalls. „Weitere ‚Neuzugänge‘ sind zudem unsere aktuell verletzten Spieler, die nach ihrer Rückkehr das Team zusätzlich verstärken werden.“

Offenes Titelrennen und enger Abstiegskampf

Eine klare Prognose fällt schwer. „In der Liga ist derzeit alles offen – sowohl nach oben als auch nach unten.“ Avramidis nennt dennoch Namen. „Dettingen/Glems bringt viel Erfahrung mit, und auch die Reserve des Landesligisten VfL Pfullingen hat sehr gute Chancen, Richtung Meistertitel zu greifen.“ Festlegen möchte er sich jedoch nicht. „An dieser Stelle möchte ich mich aber noch nicht festlegen.“

Auch im Tabellenkeller bleibt es eng. „Was den Abstieg betrifft, hat der SV Zainingen momentan sehr harte Zeiten.“ Abschließend unterstreicht er die Ausgeglichenheit. „Doch auch hier ist noch nichts entschieden.“ Sein Fazit: „Es ist schwer, eine klare Prognose abzugeben, da die Liga einfach noch sehr eng beieinander liegt.“