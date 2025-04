TSV Goltern überrascht gegen Arnum – ein Sieg mit Ansage

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den ambitionierten SV Arnum hat der TSV Goltern ein deutliches Ausrufezeichen in der Bezirksliga Hannover 3 gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Gustel Kuhn überzeugte mit einem disziplinierten und mutigen Auftritt und verdiente sich den Erfolg durch eine starke erste Halbzeit sowie einen clever ausgespielten Freistoß in der Schlussphase.

Die Hausherren begannen druckvoll und präsentierten sich von Beginn an fokussiert und gut organisiert. Bereits in der 24. Minute brachte Kolter den TSV nach sehenswerter Kombination in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Giesecke mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Arnum, das zuletzt mit offensiver Durchschlagskraft überzeugt hatte, fand gegen die gut gestaffelte Defensive der Gastgeber kaum Lösungen.

Im zweiten Durchgang wurde es dennoch kurz spannend: Nach einem Abstimmungsfehler in Golterns Hintermannschaft konnte Kallinich in der 58. Minute auf 2:1 verkürzen. Der TSV ließ sich davon jedoch nicht verunsichern und blieb die spielbestimmende Mannschaft. In der 81. Minute war es erneut Kolter, der nach einem einstudierten Freistoßtrick den alten Abstand wiederherstellte – die Entscheidung.