TSV Goltern überrascht: Defensive sichert Sieg in Ihme-Roloven

Der TSV Goltern hat am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 einen überraschenden Auswärtssieg beim SV Ihme-Roloven gefeiert. Dank eines herausragenden Tores von Michel Tatje in der 43. Minute setzte sich die Mannschaft von Trainer Gustel Kuhn mit 1:0 durch und verschaffte sich mit nun 21 Punkten Luft im Tabellenmittelfeld. Ihme-Roloven, vor der Partie auf Rang vier und eines der offensivstärksten Teams der Liga, fand dagegen kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Tatsächlich schaffte es Ihme-Roloven trotz spielerischer Überlegenheit kaum, klare Torchancen herauszuspielen. Bis zur 91. Minute hatte die Heimelf nur eine nennenswerte Möglichkeit – und die resultierte aus einem unglücklichen Defensivfehler der Gäste. „Ich glaube, die hatten die einzig richtige Torschance in der 91. Minute, weil wir uns da fast die Gurke selber reinhauen“, so Goltern Trainer Kuhn nach der Partie.

Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Halbzeitpause – und es war ein Treffer der besonderen Art. Michel Tatje fasste sich aus fast 45 Metern ein Herz und überraschte Ihme-Keeper Florian Werner Obluda mit einem sehenswerten Distanzschuss. Kuhn zeigte sich nach der Partie begeistert von seinem Schützling: „Herausloben möchte ich Michel Tatje besonders – und das nicht nur wegen seines Tores. Überragende Laufleistung von dem Menschen.“

In der zweiten Hälfte hätte Goltern frühzeitig für die Entscheidung sorgen können, ließ aber mehrere Möglichkeiten auf das 2:0 liegen. „Hätten leider auch schon eher das 2:0 machen können, dann wäre das Ganze etwas ruhiger gewesen“, räumte Kuhn ein. Am Ende reichte es dennoch für drei wertvolle Punkte.

Tabellensituation nach dem Spiel

Durch den Auswärtssieg verbessert sich Goltern mit 21 Punkten auf Rang neun der Tabelle und setzt sich etwas von der Abstiegszone ab. Ihme-Roloven rutscht mit der Niederlage auf Platz sechs ab und verliert im Kampf um die vorderen Plätze an Boden.

Während Goltern den Schwung aus diesem Erfolgserlebnis mitnehmen will, muss sich Ihme-Roloven schnell wieder sammeln, um nicht weiter in der Tabelle zurückzufallen. Klar ist: An diesem Sonntag ließ Goltern den Favoriten ins Leere laufen – und belohnte sich mit einer taktisch disziplinierten Vorstellung.