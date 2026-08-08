TSV Goltern setzt auf vereinsinterne Lösung

– Foto: Philipp Reichelt

Nach einem personellen Umbruch stellt der TSV Goltern die Weichen für die Zukunft. Mit Markus Grajewski und Marius Giesecke übernehmen zwei langjährige Vereinsmitglieder die Verantwortung für die beiden Herrenmannschaften.

Beim TSV Goltern beginnt nach einem personellen Umbruch eine neue Phase im Herrenbereich. Der Verein setzt dabei auf Kontinuität aus den eigenen Reihen: Markus Grajewski übernimmt als Trainer die 1. Herren in der Kreisliga, während Marius Giesecke künftig die 2. Herren betreut.

Beide Coaches kennen den Verein bestens. Grajewski war zuvor für die zweite Mannschaft verantwortlich, Giesecke trainierte zuletzt die A-Jugend. Mit der neuen Aufgabenverteilung soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt und der Übergang junger Spieler in den Herrenbereich weiter gefördert werden.