TSV Goltern setzt auf vereinsinterne Lösung

Nach einem personellen Umbruch stellt der TSV Goltern die Weichen für die Zukunft. Mit Markus Grajewski und Marius Giesecke übernehmen zwei langjährige Vereinsmitglieder die Verantwortung für die beiden Herrenmannschaften.
Beim TSV Goltern beginnt nach einem personellen Umbruch eine neue Phase im Herrenbereich. Der Verein setzt dabei auf Kontinuität aus den eigenen Reihen: Markus Grajewski übernimmt als Trainer die 1. Herren in der Kreisliga, während Marius Giesecke künftig die 2. Herren betreut.
Beide Coaches kennen den Verein bestens. Grajewski war zuvor für die zweite Mannschaft verantwortlich, Giesecke trainierte zuletzt die A-Jugend. Mit der neuen Aufgabenverteilung soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt und der Übergang junger Spieler in den Herrenbereich weiter gefördert werden.
Auch personell hat sich bei beiden Teams einiges verändert. Der Altersdurchschnitt ist deutlich gesunken, zahlreiche Nachwuchsspieler rücken in den Herrenbereich auf.
„Wir haben ein junges, hungriges Team – für viele Spieler ist die Kreisliga komplett neues Terrain. Unser erstes Ziel ist es, uns in der Liga zu stabilisieren und Punkt für Punkt zu sammeln“, sagt Markus Grajewski mit Blick auf die neue Saison.
Auch Marius Giesecke freut sich auf seine neue Aufgabe: „Viele unserer Spieler kommen frisch aus der A-Jugend – hochmotiviert und mit richtig viel Potenzial. Darauf bauen wir auf.“