TSV Goddelau will die 39-Punkte-Marke knacken

GODDELAU. Der TSV Goddelau geht auch diesmal zuversichtlich in die neue Spielzeit der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. „Wir wollen eine ruhige Saison spielen“, sagt Abteilungsleiter Ruben Kiroff. In den vergangenen drei Jahren war der TSV nie in wirklich in Gefahr, musste sich aber stets nach unten orientieren. Nachdem sich dem Abschied von Kevin Halla vom aus dem Trainerteam reifte in Goddelau die Meinung, es nun mit einem auswärtigen Coach zu versuchen. So war nach schnell klar, dass Francisco Ortega der neue Mann sein soll und auch ist.