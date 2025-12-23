TSV Gnarrenburg veranstaltet Volksbank-Cup Volksbank-Cup findet am 27.12.2025 ab 16:00 Uhr statt

Der TSV Gnarrenburg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Hallenturnier in der Halle am Brilliter Weg. Der Veranstalter hat den Modus geändert und das Teilnehmerfeld ist auf sieben Teams reduziert.

In diesem Jahr wird daher erstmals im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Fußballobmann Fabian Tietjen betont gegenüber FuPa: "Es wird immer schwieriger Teams zum Hallenfußball zu begeistern. Häufig wird die Verletzungsgefahr genannt – als positives Beispiel möchte ich da Bornreihe und VSK nennen die jedes Jahr uns die Treue halten. Insbesondere auch der VSK hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr zum jährlichen Favoriten herausgestellt und begeistert Jahr für Jahr die Zuschauer mit bestem Hallenfußball." Neben dem VSK Osterholz-Scharmbeck und SV Blau-Weiß Bornreihe gehen folgende Teams an den Start: FC Worpswede, FSV Hesedorf/Nartum, TSV Eiche Neu Sankt Jürgen, TSV Gnarrenburg und ein All-Star Team Rotenburg-Verden.

Im All-Star Team fungiert der Co-Trainer des Rotenburger SV, Timo Kanigowski als Organisator. "Es bleibt spannend was für ein Team er zusammenstellen wird.", berichtete Tietjen. Nach einem Jahr Spielpause nimmt auch der Gastgeber TSV Gnarrenburg wieder am Turnier teil. "Wir erhoffen uns dadurch auch wieder mehr Zuschauer auf dem Sportplatz zur Rasensaison", so der Fußballobmann.