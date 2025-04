TSV Glinde und Kevin Karras trennen sich nach dem Saisonende

Glinde – Nach einer langen und prägenden Zeit beim TSV Glinde endet im Sommer eine Ära: Cheftrainer Kevin Karras wird seinen Posten zum Saisonende niederlegen. Das gab der 34-Jährige am Sonntag gegenüber seiner Mannschaft bekannt – aus freien Stücken.

Karras, der im Januar 2018 zunächst als Co-Trainer begann, hatte im Januar 2023 die Verantwortung als Chefcoach übernommen. Unter seiner Leitung entwickelte sich Glinde zu einem stabilen Team in der Bezirksliga Ost, das aktuell mit 46 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz steht. Die Bilanz: 13 Siege, 7 Remis und 6 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 79:54.

Der Verein zeigte sich bereits jetzt dankbar: „Wir sagen schon jetzt DANKE!“, hieß es in einem Statement via Instagram. „Wir werden für dich alles geben, um gemeinsam die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen.“