TSV Glinde: Bezirksliga-Verbleib statt Rückzug

Der TSV Glinde kann für eine weitere Saison in der Bezirksliga Hamburg Ost planen. Mit dem 5:2-Auswärtssieg beim Escheburger SV hat die Mannschaft den Klassenerhalt perfekt gemacht und damit eine Spielzeit gerettet, die im Sommer unter schwierigen Vorzeichen begonnen hatte.
Nach einem großen Umbruch mit 19 neuen Spielern, vielen Rückschlägen und nur elf Punkten nach der Hinrunde sah es lange nach einer komplizierten Saison aus. Doch die Mannschaft stabilisierte sich in der Rückrunde deutlich und gewann fünf der letzten sieben Spiele. Mit nun 31 Punkten steht Glinde auf Rang elf und hat den Abstand auf die Abstiegszone entscheidend vergrößert.
Für Dominik Daube ist der Klassenerhalt vor allem das Ergebnis einer klaren Entwicklung innerhalb der Gruppe. „Die Mannschaft ist in der Rückrunde nochmal richtig zusammengewachsen und hat die Aufgabe Klassenerhalt angenommen und gemeinsam dafür gekämpft“, sagt der Routinier in den Vereinsmedien.
Daube hatte in der Hinrunde noch als Trainer Verantwortung getragen und war maßgeblich am Neuaufbau beteiligt. Gemeinsam mit Patrick Clasen sorgte er überhaupt erst dafür, dass der TSV nach dem großen Umbruch einen Kader stellen konnte. Wie angespannt die Lage zwischenzeitlich war, verdeutlicht Clasen: „Im Sommer gab es zwischenzeitlich den Gedanken, die erste Herren abzumelden.“
Die Entscheidung, Daube in der Rückrunde wieder stärker auf dem Platz einzusetzen, erwies sich als wichtiger Baustein. Der erfahrene Spieler half nicht nur mit seiner Präsenz, sondern auch mit Standards und Vorlagen. Auch Shawn Scheele hatte als langjähriger Spieler und Kapitän großen Anteil am Ligaverbleib. In der Rückrunde erzielte er acht Treffer und wurde damit zu einem wichtigen Faktor im Abstiegskampf.
Auch im Trainerteam fand der TSV im Laufe der Saison mehr Stabilität. Frank Kehr und Patrick Clasen übernahmen von außen, während Daube die Mannschaft auf dem Platz unterstützte. Aus einer schwierigen Ausgangslage entstand so Schritt für Schritt eine funktionierende Struktur.
Ganz beendet ist die Saison für Glinde noch nicht. Mit den Spielen beim SC Wentorf und zu Hause gegen TuS Berne warten noch zwei Gegner aus der Spitzengruppe. Der größte Druck ist nach dem Sieg in Escheburg aber weg.
Beim TSV dürfte die Erleichterung entsprechend groß sein. Nach Rückzugsgedanken im Sommer, einer schwierigen Hinrunde und einem personellen Neustart steht nun fest: Glinde bleibt Bezirksligist. Und genau dieser Klassenerhalt darf nach dieser Saison als echter Erfolg gewertet werden.
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