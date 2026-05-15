TSV Glinde: Bezirksliga-Verbleib statt Rückzug Der TSV Glinde hat eine schwierige Saison gerettet. Nach dem 5:2 beim Escheburger SV steht der Klassenerhalt fest - dabei stand im Sommer sogar ein Rückzug der ersten Herren im Raum. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

TSV Glinde bleibt in der Bezirksliga. – Foto: red/KI

Der TSV Glinde kann für eine weitere Saison in der Bezirksliga Hamburg Ost planen. Mit dem 5:2-Auswärtssieg beim Escheburger SV hat die Mannschaft den Klassenerhalt perfekt gemacht und damit eine Spielzeit gerettet, die im Sommer unter schwierigen Vorzeichen begonnen hatte.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Nach einem großen Umbruch mit 19 neuen Spielern, vielen Rückschlägen und nur elf Punkten nach der Hinrunde sah es lange nach einer komplizierten Saison aus. Doch die Mannschaft stabilisierte sich in der Rückrunde deutlich und gewann fünf der letzten sieben Spiele. Mit nun 31 Punkten steht Glinde auf Rang elf und hat den Abstand auf die Abstiegszone entscheidend vergrößert. Die Mannschaft ist richtig zusammengewachsen“ Für Dominik Daube ist der Klassenerhalt vor allem das Ergebnis einer klaren Entwicklung innerhalb der Gruppe. „Die Mannschaft ist in der Rückrunde nochmal richtig zusammengewachsen und hat die Aufgabe Klassenerhalt angenommen und gemeinsam dafür gekämpft“, sagt der Routinier in den Vereinsmedien.

Daube hatte in der Hinrunde noch als Trainer Verantwortung getragen und war maßgeblich am Neuaufbau beteiligt. Gemeinsam mit Patrick Clasen sorgte er überhaupt erst dafür, dass der TSV nach dem großen Umbruch einen Kader stellen konnte. Wie angespannt die Lage zwischenzeitlich war, verdeutlicht Clasen: „Im Sommer gab es zwischenzeitlich den Gedanken, die erste Herren abzumelden.“ Daube zurück auf dem Platz - Scheele trifft in der Rückrunde Die Entscheidung, Daube in der Rückrunde wieder stärker auf dem Platz einzusetzen, erwies sich als wichtiger Baustein. Der erfahrene Spieler half nicht nur mit seiner Präsenz, sondern auch mit Standards und Vorlagen. Auch Shawn Scheele hatte als langjähriger Spieler und Kapitän großen Anteil am Ligaverbleib. In der Rückrunde erzielte er acht Treffer und wurde damit zu einem wichtigen Faktor im Abstiegskampf.