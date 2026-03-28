TSV Gilching will Druck auf SVP hochhalten

TSV Gilching Maximilian Karl – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der TSV Gilching empfängt Geiselbullach und hofft auf den vierten Sieg. Doch ein wichtiger Torjäger fällt verletzungsbedingt aus.

Es ist eine bemerkenswerte Erfolgsserie des TSV Gilching-Argelsried. Drei Siege in Folge, jeweils ohne Gegentor – das gab es zuletzt vor rund viereinhalb Jahren. Damals spielten die Fußballer von der Talhofstraße noch in der Landesliga. Dorthin würden sie gerne wieder zurückkehren. Problem dabei: Der Tabellendritte hat immer noch sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei, den derzeit der SV Planegg-Krailling belegt. Allerdings haben die Gilchinger auch noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Würmtaler. „Das Unentschieden der Planegger letzte Woche gegen Untermenzing ist hoffentlich psychologisch wertvoll für meine Jungs. Aber es ist noch viel Konjunktiv dabei, wenn wir den SVP noch abfangen wollen“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald.

Der TSV muss weiter siegen, um den Druck hochzuhalten. Am Samstag (13 Uhr) wartet jedoch eine schwere Aufgabe auf den Bezirksligisten, wenn es zum TSV Geiselbullach geht. Der Aufsteiger aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck kämpft mit viel Leidenschaft gegen den Abstieg. „Das wird eine harte Nummer für uns“, mahnt Rodenwald. Bestes Beispiel ist das Hinspiel, das zu einer echten Zitterpartie wurde. In der zweiten Halbzeit konnte der Favorit die Begegnung nach dem Pausenrückstand dank eines Doppelpacks von Louis Fleddermann noch drehen. „Geiselbullach hat eine kompakte, aggressive Spielweise“, urteilt Rodenwald.

Auf Fleddermanns Hilfe kann sich der Gilchinger Übungsleiter am Samstag nicht verlassen, nach Sprunggelenksproblemen steigt er voraussichtlich erst nächste Woche wieder ins Training ein. Dafür hat sich ein anderer Angreifer zuletzt als Hoffnungsbringer erwiesen. Nach langer Leidenszeit feierte Vinzenz Wolf vergangene Woche ein gelungenes Startelfcomeback und schoss gleich das wichtige 1:0 beim 3:0 über den SV Polling. „Ich bin sehr froh, dass es endlich geklappt hat und ich der Mannschaft weiterhelfen konnte. Nach so einer langen Verletzungszeit und ständigen Problemen am Fuß tut das schon gut“, sagt Wolf. „Er ist leistungsmäßig natürlich noch nicht da, wo er beim SV Raisting vor seiner ersten größeren Verletzung war. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall“, freut sich Rodenwald.

Maximilian Karl hat sich derweil von seiner Erkältung erholt, ob der Spielgestalter in die Startelf zurückkehrt, ließ Rodenwald am Freitag noch offen. Bei Maximilian König ist ein Bankeinsatz wahrscheinlich, da er noch nicht bei 100 Prozent ist. Zudem funktionierte die Innenverteidigung mit Lucas Häusler und Maximilian Hölzl zuletzt glänzend. Sie war die Basis für die stabile Defensive in den vergangenen Wochen. „Das freut mich als ehemaligen Innenverteidiger natürlich besonders“, sagt Rodenwald.