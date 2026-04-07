TSV Gilching verpasst nach starker Siegesserie Big Point in Olching

André Gasteiger (am Ball) traf gegen den BCF Wolfratshausen zum Gilchinger 6:0 und 7:0. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gilching-Argelsried spielt nur 0:0 beim Spitzenreiter SC Olching. Trainer Christian Rodenwald hadert mit der fehlenden Durchschlagskraft.

Enttäuscht sanken die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am Ostermontag nach dem 0:0 in Olching zu Boden. Eigentlich spielen sie eine sehr starke Runde, doch der Bezirksligist macht die Big Points einfach nicht. „Wir haben jetzt gegen die beiden Topteams der Liga, Olching und Planegg, dreimal Unentschieden gespielt und keinmal gewonnen“, haderte der ebenfalls geknickte Trainer Christian Rodenwald.

Mit fünf Siegen in Folge waren die Gilchinger am Ostermontag voller Tatendrang zum Nachbarn gereist. Groß war die Hoffnung, nach fast sieben Jahren endlich mal wieder gegen den SCO zu gewinnen. Am Ende stand aber wieder einmal eine Punkteteilung, bereits die siebte in den vergangenen acht Duellen der beiden Dauerrivalen. Es war ein Ergebnis, mit dem der unangefochtene Tabellenerste, der zuvor alle Rückrundenpartien hatte gewinnen können, sicher besser leben konnte als der Dritte aus Gilching. „Wir haben jetzt noch sechs Spiele, die wir alle gewinnen wollen. Und dann schauen wir mal, zu was es reicht“, sagte Rodenwald trotzig.

Immerhin reichte das Remis in der Nachholpartie, um den Rückstand auf den Ranglistenzweiten aus Planegg auf zwei Punkte zu verkürzen. Allerdings hat der SVP noch eine Begegnung weniger auf dem Konto. „Sie müssen noch zweimal patzen, damit wir eine Chance haben. Das war aber schon vorher klar“, sagte Rodenwald.

Dennoch hätte er am Ostermontag zu gerne alle drei Punkte mit nach Gilching genommen. Nach einer guten ersten Halbzeit mit einer vergebenen Großchance von Angreifer Manuel Eichberg, der nach einer Flanke von Maximilian König den Ball frei im Sechzehner nicht kontrollieren konnte, sei von seinem Team aber nach dem Seitenwechsel zu wenig gekommen. „Wir haben das Tempo nicht weiter hochgehalten und uns in zu viele Zweikämpfe verstrickt“, bemängelte er. Die Olchinger, bei denen die Kräfte nach dem zweiten Match innerhalb von drei Tagen sichtlich schwanden, verschleppten geschickt das Tempo. „Sie haben keinen so großen Kader wie wir“, konstatierte Rodenwald. Am Ende musste der TSV sogar noch froh sein, dass der Schiedsrichter nach einem Klärungsversuch von TSV-Kapitän Marco Brand im Strafraum keinen Elfmeter für die Hausherren gab. „Er hat auch den Ball getroffen, aber wir hätten uns nicht beschweren dürfen“, bekannte Rodenwald.

Zwei Tage zuvor hatte seine Mannschaft den erwarteten Pflichtsieg gegen das extrem schwache Schlusslicht aus Wolfratshausen eingefahren. „Da kam so gut wie keine Gegenwehr, sie haben sich nicht mal hinten reingestellt“, wunderte sich Rodenwald. Bereits nach 28 Minuten waren die Gilchinger an ihrem Waldplatz komfortabel mit 4:0 in Front gelegen, der Rest war nur noch Kräfteschonen und Schaulaufen gewesen. Mit dem 7:0-Endstand war der einstige Bayernligist aus Wolfratshausen noch gut bedient gewesen. „Schade zu sehen, was aus einem einst so erfolgreichen Club geworden ist“, so Rodenwald.

Die Aufgabe des Gilchinger Übungsleiters ist es nun, die Köpfe seiner Fußballer wieder aufzurichten. „Am Sonntag wartet das nächste schwere Spiel in Untermenzing“, blickte Rodenwald bereits auf die Partie beim Tabellenachten (Spielbeginn 14 Uhr) voraus. Im Hinspiel hatte der TSV durch ein sehr spätes Gegentor durch den Ex-Gilchinger Nick Schnöller eine extrem schmerzhafte 1:2-Heimniederlage kassiert.