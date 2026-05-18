TSV Gilching verliert Rang drei - Kraus mit schwerer Verletzung

Verdacht auf Kreuzbandriss: Kurz nach seinem Treffer zum 1:0 verletzte sich Leander Kraus (l.) schwer am Knie. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Nach dem 2:2 gegen Denklingen rutschte der TSV Gilching auf Rang vier ab. Noch schlimmer: Torschütze Leander Kraus verletzte sich schwer am Knie.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching -Argelsried kamen am Samstag nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den VfL Denklingen hinaus und verloren am letzten Spieltag Rang drei. Viel schlimmer wog aber eine schwere Verletzung.

Er war eine sehr gute Verstärkung für den TSV Gilching-Argelsried. Leander Kraus hat nach seinem Wechsel vor einem Jahr aus Oberalting eine starke Saison gespielt. Der Außenspieler schoss für den Bezirksligisten vier Tore und lieferte acht Vorlagen zu Treffern. Die Runde endete für den 21-Jährigen am Samstag sehr tragisch. Er verletzte sich kurz nach seinem Treffer zum 1:1 gegen den VfL Denklingen gegen Ende der ersten 45 Minuten schwer am Knie. „Ich befürchte, es ist ein Kreuzbandriss“, sagte sein Coach Christian Rodenwald.

Rodenwald sieht "spielerisch überzeugenden" Auftritt des TSV Gilching-Argelsried

Unter diesen Umständen fiel sein Frust über das 2:2 gegen die abstiegsbedrohten Denklinger viel geringer aus, auch wenn das dritte Match in Folge ohne Sieg Rang drei in der Abschlusstabelle kostete. Der FC Penzberg rutschte durch einen Kantersieg bei Absteiger BCF Wolfratshausen noch vorbei. „Ich muss meine Mannschaft loben, sie hat spielerisch wieder überzeugt“, sagte Rodenwald. Zweimal verteidigten die Hausherren jedoch schlecht.

„Der Gegner war sehr effizient, hat aus seinen vier Chancen zwei Tore gemacht“, teilte Rodenwald mit. Immerhin rettete Joker Jomarcio Augusto in der Schlussphase mit dem Tor zum 2:2 noch einen Punkt (84.). Kurz danach hatte der zur Pause für Kraus eingewechselte Youngster den Siegtreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte aus drei Metern. „Bezeichnend für unsere Schwäche vor dem Tor“, kommentierte Rodenwald.

TSV Gilching-Argelsried hoffte auf Wiegert-Rückkehr

Einer, der daran in Zukunft etwas ändern hätte können, wäre Benedikt Wiegert gewesen. Er war vor einem Jahr vom TSV Gilching zum FC Pipinsried in die Bayernliga gewechselt, kam dort aber nur zu drei Startelfeinsätzen. „Wir hätten ihn sehr gerne wieder zurückbekommen“, sagte Rodenwald. Doch Wiegert wird sich in der kommenden Runde dem Landesligisten TSV Jetzendorf anschließen.

„Das ist sehr schade“, bedauerte Rodenwald. Der TSV ist damit weiter auf der Suche nach Verstärkung, besonders in der Offensive. Denn nächste Saison möchte der langjährige Landesligist bis zum Schluss um den Aufstieg kämpfen. „Glückwunsch an Olching und Planegg, die diese Saison zu stark für uns waren“, so Rodenwald.