TSV Gilching verliert Platz zwei aus den Augen - Erste Niederlage 2026

TSV Gilching gegen SV Raisting – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Er haderte besonders mit den ersten 20 Minuten. „Wir haben wie gelähmt gespielt“, schimpfte er. Wer von der ersten Minute an einen Sturmlauf der Gastgeber erwartete, wurde überrascht. Die Raistinger begannen sehr mutig und erarbeiteten sich einige Standardsituationen, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die Hausherren schossen erst nach knapp einer halben Stunde das erste Mal aufs Tor. Leander Kraus traf aber nur den Pfosten. Noch größer war die Chance für den Ex-Raistinger Vinzenz Wolf. Er scheiterte kurz vor dem Pausenpfiff freistehend an SVR-Keeper Urban Schaidhauf.

Die Minuten rannen gnadenlos dahin. Ein hoher Ball nach dem anderen flog am späten Freitagabend in Richtung des Tores des SV Raisting, doch es fand sich einfach kein erfolgreicher Abnehmer. So stand am Ende eine bittere, aber nicht unverdiente 0:1 (0:0)-Heimniederlage des TSV Gilching -Argelsried gegen clevere Gäste. Der Plan von Trainer Christian Rodenwald, die letzten fünf Saisonspiele alle zu gewinnen, war dahin. Und damit wohl auch alle Chancen auf Rang zwei in der Bezirksliga Süd. „Unter dem Strich war es einfach zu wenig“, analysierte Rodenwald knallhart.

TSV Gilching-Argelsried kann Raistings-Abwehr nicht überlisten

Nach der Pause übernahmen die Gilchinger zwar mehr die Spielkontrolle, bissen sich aber stets an der massiven Abwehr der Gäste die Zähne aus. Denen reichte wiederum eine Standardsituation, um die drei Punkte überraschend mit nach Hause zu nehmen. Nach einer Freistoßflanke köpfte Korbinian Hibler aus rund zwölf Metern mittig ins Tor (62.). „Der sah nicht unhaltbar aus. Das passte aber irgendwie zu unserem Spiel“, kommentierte Rodenwald. Anders als vor einer Woche gegen Untermenzing fand seine Elf diesmal keine Antwort auf einen Rückstand, auch wenn der TSV-Coach frische Offensivkräfte ins Spiel brachte.

„Raisting hat den Bus vor dem Tor geparkt. Wir sind nicht durchgekommen“, haderte Rodenwald. Mehr als zwei Kopfbälle, die über die Latte gingen, brachte der Favorit nicht zustande. So mussten die Gilchinger nach der wohl schwächsten Heimleistung der Saison wie schon im Hinspiel mit einer äußerst schmerzhaften 0:1-Niederlage gegen die abstiegsbedrohten Raistinger leben. Zwei Pleiten hatten die Gilchinger in dieser bis dahin doch erfolgreichen Saison bisher gegen keinen Gegner kassiert.