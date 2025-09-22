TSV Gilching überragend gegen TV Stockdorf

TSV Gilching - TV Stockdorf 3:2 (2:1)
Der TSV Gilching setzt sich in einem spannenden Duell gegen den TV Stockdorf mit 3:2 durch. Bereits in der 3. Minute gingen die Gastgeber durch Andi Staude in Führung, ehe Stockdorf zum 1:1 durch Christoph Paulu ausgleichen konnte. Kurz darauf gab es eine umstrittene Szene im Gilchinger Strafraum, als Christoph Paulu zu Fall kam – der Schiedsrichter entschied jedoch auf Weiterspielen. Gilching hatte in dieser Phase sehr viel Glück. Mit dem 2:1 für Gilching kurz vor der Pause ging es in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stockdorf erneut kämpferisch und stellte durch Manu Oseghale mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Torhüter Andre Grimm zeichnete sich in dieser Phase mit mehreren Paraden aus und hielt seine Mannschaft lange im Spiel.
In der Nachspielzeit war Grimm dann aber machtlos: In der 93. Minute erzielte Gilching durch einen Freistoß den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand.
Trotz des knappen Resultats geht der Sieg aufgrund des deutlichen Ballbesitzvorteils der Gastgeber in Ordnung.