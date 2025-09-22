TSV Gilching überragend gegen TV Stockdorf

Der TSV Gilching setzt sich in einem spannenden Duell gegen den TV Stockdorf mit 3:2 durch. Bereits in der 3. Minute gingen die Gastgeber durch Andi Staude in Führung, ehe Stockdorf zum 1:1 durch Christoph Paulu ausgleichen konnte. Kurz darauf gab es eine umstrittene Szene im Gilchinger Strafraum, als Christoph Paulu zu Fall kam – der Schiedsrichter entschied jedoch auf Weiterspielen. Gilching hatte in dieser Phase sehr viel Glück. Mit dem 2:1 für Gilching kurz vor der Pause ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stockdorf erneut kämpferisch und stellte durch Manu Oseghale mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Torhüter Andre Grimm zeichnete sich in dieser Phase mit mehreren Paraden aus und hielt seine Mannschaft lange im Spiel.