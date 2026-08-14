TSV Gilching trifft auf sieglosen Landesliga-Absteiger Garmisch Bezirksliga Süd von Tobias Huber · Heute, 07:09 Uhr · 0 Leser

„Ein Traum ging in Erfüllung“: Der 18-jährige Neuzugang Marvin Vidal Chacón (am Ball) erzielte gegen den FC Kosova sein erstes Heimtor für den TSV Gilching. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried empfangen am Freitagabend den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Der Gegner ist einer von drei Landesliga-Absteigern, die noch ohne Sieg dastehen.

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried den Fehlstart wettgemacht. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) möchten sie auch mithilfe eines aufstrebenden Youngsters den Lauf zu Hause gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen fortsetzen. Besser kann ein Heimdebüt fast nicht laufen. Gegen den FC Kosova München waren noch keine 22 Minuten gespielt, als sich Marvin Vidal Chacón nach einem langen Pass den Ball schnappte, zwei Gegenspieler stehen ließ und von der Strafraumgrenze platziert ins lange Eck zum 1:0 für seinen TSV Gilching-Argelsried traf. „Da ging ein Traum in Erfüllung“, sagt der Sommerneuzugang. Der 18-Jährige ist einer von drei Nachwuchstalenten, die derzeit für Furore sorgen. „Die Mischung aus jungen und älteren Spielern passt bei uns, das ist mir auch ganz wichtig“, freut sich der gebürtige Münchener.

Er war 2023 vom FC Ismaning zur Talentschmiede des FC Memmingen gewechselt. Dort avancierte er in der vergangenen Saison zum Leistungsträger in der U19-Bayernliga. Da Vidal Chacón aber weiterhin in München lebt und an seinem Fachabitur arbeitet, suchte sich der offensive Außenspieler einen Verein in der Nähe. „Die Bezirksliga ist ideal geeignet, um sich weiterzuentwickeln“, sagt er. „Marvin gehört zu unseren jungen Wilden, wie wir sie nennen. Die wissen alle noch gar nicht, wie gut sie eigentlich sind“, schwärmt sein Trainer Christian Rodenwald. Zu den hoffnungsvollen Talenten zählt auch Moritz Niedworok. Er wird dem TSV jedoch vermutlich nicht nur im Heimspiel am Freitag gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (19.30 Uhr) fehlen. „Er hat muskuläre Probleme im Leistenbereich, wir müssen ihn schonen“, sagt Rodenwald. Da Tarik Kluge (angeschlagen) und Manuel Ring (Kurzurlaub) ebenfalls passen müssen, darf der Übungsleiter seine Startelf mal wieder auf einigen Positionen umbauen. Immerhin sind die Routiniers Maximilian Hölzl und Quirin Wiedemann wieder an Bord. Schlechter sieht es bei Lucas Häusler aus. „Wir rechnen vor der Winterpause nicht mehr mit ihm“, sagt Rodenwald. Ganz ausschließen möchte er ein Comeback des Kapitäns noch in diesem Jahr aber nicht. Derzeit kann Häusler aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen allerdings nur sehr dosiert trainieren.