TSV Gilching: Sebastian Stangl folgt auf Schmidt – „War unser Wunschkandidat“ Im Sommer

Gilching – Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried bekommen ihren Wunschtrainer: Sebastian Stangl übernimmt ab Sommer den Landesligisten. Abteilungsleiter Stefan Schwartling hatte das Profil für den neuen Coach klar umrissen: Jung, motiviert und bereits höherklassig erfahren sollte der neue Cheftrainer für die neue Spielzeit sein. Mit dem zu Saisonende scheidenden Peter Schmidt haben sie in dieser Hinsicht an der Talhofstraße in den vergangenen drei Jahren gute Erfahrungen gemacht. Schmidt wurde vor gut einer Woche 40 Jahre alt und hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison fast in die Bayernliga geführt.

Er wird im Sommer von einem dann ebenfalls 40 Jahre alten Übungsleiter abgelöst. Sebastian Stangl feiert im Mai seinen runden Geburtstag. „Er war unser Wunschkandidat“, sagt Maximilian Hölzl. Gilchings Sportlicher Leiter verfolgte den Werdegang des gebürtigen Fürstenfeldbruckers beim TSV Eintracht Karlsfeld. „Wir haben auch in der Vorbereitung öfter gegen sie gespielt“, sagt Hölzl. Stangl hatte 2017 zusammen mit Jochen Jaschke das Traineramt in Karlsfeld übernommen. Gleich in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Landesliga. Dort etablierte das Duo die Eintracht, ehe in der vergangenen Saison beinahe sogar der Aufstieg in die Bayernliga geglückt wäre. Bereits im Februar hatten Jaschke und Stangl jedoch aus privaten Gründen ihren Abschied angekündigt.

TSV Gilching: Meißner bleibt Co-Trainer