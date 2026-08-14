TSV Gilching meldet drittes Damenteam an – erstmals in der Vereinsgeschichte Frauenfußball in Gilching von Kilian Drexl · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

Künftig gibt es drei Damen-Teams beim TSV Gilching-Argelsried. – Foto: Sascha Hecken

Der TSV Gilching-Argelsried startet zur Saison 2026/27 mit einer dritten Damenmannschaft in der A-Klasse. Das Team besteht hauptsächlich aus der letztjährigen U17.

Für eine gute Jugendarbeit im Frauenfußball ist der TSV Gilching-Argelsried inzwischen bekannt. Immer mehr Mädchen aus Landkreis und Umgebung nutzten in den vergangenen Jahren die Chance, an der Talhofstraße ihrer sportlichen Leidenschaft nachzugehen. So erhielt sowohl das Bezirksoberliga-Team der Gilchingerinnen als auch die zweite Mannschaft in der Bezirksliga konstant Zulauf an talentierten Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. In diesem Sommer rückte nun ein weiterer U17-Jahrgang in den Damenbereich auf. Die logische Konsequenz: Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der TSV Gilching zur neuen Saison 2026/27 eine dritte Damenmannschaft im Spielbetrieb gemeldet. „Wir haben mittlerweile so viele Spielerinnen, dass es einfach nur Sinn ergibt, eine dritte Mannschaft aufzumachen“, sagt Alina Müller. Die 24-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit ihrer ehemaligen Mitspielerin Alina Rommel die Leitung der Damen-Fußballabteilung übernommen. Der Gedanke einer dritten Mannschaft sei jedoch bereits unter Vorgänger Markus Zechner, der im Juni von seinem Amt als Damenleiter zurückgetreten war, entstanden, ehe ihn die beiden Gilchinger Ex-Spielerinnen finalisierten.

Enge Zusammenarbeit zwischen zweiter und dritter Mannschaft beim TSV Gilching Starten soll das neue Team in der A-Klasse. „Das ist perfekt für Spielerinnen, die aus Verletzungen zurückkommen, neu anfangen oder nicht ganz so leistungsorientiert spielen wollen“, erklärt Müller. Darüber hinaus soll die dritte Mannschaft in Zukunft einen großen Anteil an der Integration der Jugendspielerinnen in den Damenbereich beitragen. „Der Sprung aus der U17 direkt in die Bezirksliga oder sogar Bezirksoberliga ist ziemlich groß“, betont Müller. So könne sich der Nachwuchs zunächst in der A-Klasse herantasten. Betreut wird das Team von Hans-Georg El-Gendy, der zuvor schon als Jugendtrainer in Gilching tätig war. Viele der heuer aufgerückten U17-Spielerinnen kennt der Coach daher bereits. „Er wird die Mannschaft übernehmen und – falls nötig – zusätzlich Unterstützung aus dem Verein erhalten“, sagt die Damenleiterin. Da der Kader hauptsächlich aus Schülerinnen besteht, befindet sich die neue dritte Mannschaft während des Ferienstarts aktuell noch nicht im Trainingsbetrieb. Die Punktrunde startet am 12. September mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hechendorf. „Man wird sehen, wie es anläuft“, so Müller.