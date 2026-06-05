TSV Gilching II steht nach Klatsche mit einem Bein in der Kreisklasse

Kein Glück im Abschluss hatten die Kreisliga-Fußballer des TSV Gilching II um Maximilian Michl (r.) am Mittwoch. – Foto: Andrea Jaksch

Das machte sich bereits in der Anfangsphase bemerkbar: Issing wirkte deutlich entschlossener und bestach besonders durch körperliche Präsenz in den Zweikämpfen. Die Gilchinger taten sich schwer, der Wucht und Härte im selben Maße entgegenzuwirken. Auch die nominellen Bezirksliga-Kräfte in der Startelf, Louis Fleddermann und Tarik Kluge, konnten dem Spiel kaum ihren Stempel aufdrücken. „Man hat gemerkt, dass die Issinger es unbedingt wollten. Sie haben viele zweite Bälle gewonnen und konnten dann die Tiefe bespielen“, analysierte Hänschke, der im defensiven Mittelfeld agierte. Entsprechend verbuchten die Gäste erste Torannäherungen und gingen nach einem Eckball verdient in Führung.

Einen bitteren Relegationsabend erlebten die Kreisliga-Fußballer des TSV Gilching -Argelsried II am Mittwoch. Vor heimischer Kulisse mit rund 375 Zuschauern ging das Hinspiel gegen den FC Issing krachend mit 0:4 (0:2) verloren. „Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen“, betonte der enttäuschte Spielertrainer Tobias Hänschke. Unverdient war der Hinspielerfolg der Gäste aus der Kreisklasse keineswegs – auch wenn er unter dem Strich wohl etwas zu hoch ausfiel. „Wir hatten genauso unsere Chancen, ein 4:2 wäre vielleicht gerecht gewesen. Beim Gegner war aber über das ganze Spiel hinweg einfach mehr Zug drin“, musste Hänschke zugeben.

Aber auch den Hausherren boten sich im ersten Spielabschnitt immer wieder aussichtsreiche Umschaltmomente. Mehrfach versuchte Gilchings Zweite, den schnellen Luka Artmann auf dem rechten Flügel in Aktion zu setzen – jedoch ohne Ertrag. „Wir waren dann häufig zu unsauber, langsam oder nervös“, bemängelte Hänschke. Einzig bei Standardsituationen wurde Gilching II im ersten Durchgang gefährlich. Nach einer Freistoßflanke setzte der früh eingewechselte Jomarcio Augusto die Kugel knapp am langen Pfosten vorbei, wo Artmann um Millimeter verpasste. In Summe waren die Issinger dem zweiten Treffer aber schon zu diesem Zeitpunkt näher als der TSV dem 1:1.

Kurz vor der Pause sorgte der Gast dann für ein fußballerisches Highlight: Mit einer hervorragenden Kombination über mehrere Stationen zum 2:0 schockte der Kreisklasse-Vizemeister den Kreisligisten. Und auch die zweite Halbzeit startete denkbar schlecht aus Sicht der Hausherren: Spielertrainer Hänschke brachte einen Gegenspieler im Strafraum plump zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Sippel sicher. „Den Elfmeter muss ich mir ankreiden“, sagte der Coach selbstkritisch. Nach dem 0:4 rannten die Gilchinger in der Schlussviertelstunde wütend an, um die schwere Hypothek für das Rückspiel in Issing am Samstag (17 Uhr) zu verringern. Doch besonders Aktivposten Augusto blieb – ebenso wie seine Mitspieler, denen sich spät Chance um Chance bot – glücklos im Abschluss.

So jubelten die lautstarken Fans des FC Issing nach Abpfiff ausgelassen, schließlich steht ihr Team bereits mit einem Bein in der Kreisliga. „Wir lassen den Kopf trotzdem nicht hängen. Im Fußball ist alles möglich“, betonte Hänschke hinsichtlich des nur noch schwer zu realisierenden Klassenerhalts.