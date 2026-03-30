TSV Gilching II feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Maisach

Der TSV Gilching-Argelsried II gewinnt 2:1 beim SC Maisach. Auch Weßling siegt nach vier Niederlagen endlich wieder.

SC Maisach – TSV Gilching-A. II 1:2 (1:2) Tore: 1:0 Jakesevic (9.), 1:1 Boitin (24.), 1:2 Schetilin (29.)

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried hat einen wichtigen Sieg im Kreisliga-Abstiegskampf gefeiert. „Mein Ex-Trainerkollege Robert Brand hat immer gerne von Sechs-Punkte-Spielen gesprochen. Genau so ein Spiel war es, und deshalb sind wir besonders froh über den Sieg“, kommentierte der Gilchinger Spielertrainer Tobias Hänschke den 2:1-Auswärtsdreier beim SC Maisach. Zwar ist Gilching II auf Relegationsrang elf noch immer zwei Punkte hinter dem Tabellenzehnten aus Maisach, mit einem Sieg im Nachholspiel am Donnerstagabend beim SC Oberweikertshofen II könnte der TSV aber vorbeiziehen. Hänschke zeigte sich mit der Leistung seines Teams mit Ausnahme der Chancenverwertung über weite Strecken einverstanden. „Es war ein verdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen müssen“, sagte der 35-Jährige. Die Gastgeber gingen durch einen sehenswerten Fernschusstreffer von David Jakesevic in Führung. Davon unbeirrt setzten die Gilchinger ihren Plan fort, waren griffig in den Zweikämpfen und drehten das Spiel: Nach einem Steilpass von Maiwand Raouf legte Aaron Schetilin quer, und Fabian Boitin schob zum Ausgleich ein. Vorbereiter Schetilin legte fünf Minuten später nach. Die Gilchinger ließen noch mehrere Großchancen liegen, auch Hänschke selbst vergab in aussichtsreicher Position, den Sieg ließ sich sein Team aber nicht mehr nehmen.

TSV Oberalting-Seefeld – FC Aich 2:1 (1:0) Tore: 1:0, 2:0 P. Feicht (2., 35.), 2:1 Nawara (88.) – Gelb-Rot: R. Hüttling/TSV (87., Foulspiel)

Die Kreisliga-Fußballer des TSV Oberalting können auch ohne ihre Trainer an der Seitenlinie gewinnen. Da Chefcoach Manuel Feicht und Florian Oberhofer bei einem Trainerlehrgang weilten, hatte Teammanager Patrick Kasper am Samstag das Sagen. „Sie haben die Jungs unter der Woche super auf das Spiel vorbereitet, da musste ich gar nicht viel machen“, sagte Kasper nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Aich. Bis auf die etwas zu hektische Schlussphase zeigte er sich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. An dem Heimsieg hatte ein weiterer Teil des Trainerteams, der spielende Co-Trainer Patrick Feicht, einen wichtigen Anteil. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf brachte er die Hausherren früh in Führung. In der 35. Minute wurde Feicht nach einem von vielen hohen Ballgewinnen gut in Szene gesetzt und behielt vor dem Tor erneut die nötige Ruhe. In der zweiten Hälfte verlief das Spiel ausgeglichener, und in der Schlussphase erhielt Roman Hüttling für ein hartes Einsteigen in der Nähe der Mittellinie eine vermeidbare Gelb-Rote Karte. Daraus resultierte der Aicher Anschlusstreffer. „Die Jungs haben danach aber konzentriert verteidigt“, lobte Aushilfstrainer Kasper.

FC Eichenau – SC Weßling2:4 (1:3) Tore: 0:1 Sturm (13.), 0:2 Brugger (20., Foulelfmeter), 0:3 März-Vorisek (38.), 1:3 Preibisch (45.), 1:4 März-Vorisek (72.), 2:4 Jackes (85.)

Nach vier Niederlagen in Folge durften die Weßlinger Fußballer am Sonntag in Eichenau endlich wieder jubeln. „Das hat schon sehr gut getan“, bekannte Co-Trainer Thomas Ludwig. Gegen das sehr gut mithaltende Schlusslicht aus Eichenau bot der Sportclub auf dem Eichenauer Kunstrasen zwar keine Glanzleistung. Er konnte sich aber auf seine beiden Topangreifer Marius Sturm und Luis März-Vorisek verlassen. Nach 13 Minuten bediente März-Vorisek seinen Sturmpartner Sturm, der zum 1:0 vollstreckte. Kurz darauf wurde Sturm im Strafraum gefoult, und Jakob Brugger verwandelte den fälligen Strafstoß. Beim 3:0 war es Sturm, der für März-Vorisek auflegte. Eichenau konnte den sehr starken Michael Brieske im Weßlinger Tor erst kurz vor dem Pausenpfiff zum ersten Mal überwinden. In der 72. Minute war es dann wieder März-Vorisek, der nach Vorlage von Neuzugang Jonathan Haseneder erfolgreich war. Das Match schien entschieden, doch das zweite FCE-Tor verunsicherte den Gast. „Da hat man gemerkt, wie schlecht es in den letzten Spielen gelaufen war“, sagte Ludwig. Ernsthaft in Gefahr geriet der Erfolg des SCW aber nicht mehr.