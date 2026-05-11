TSV Gilching hadert mit Schiedsrichterentscheidungen: „Waren danach zu keiner Stellungnahme bereit“

Einen harten Stand hatten die Gilchinger um Louis Fleddermann (l.) – hier im Zweikampf mit Anton Pappritz – in Bad Heilbrunn. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Ihren Anfang nahmen die Ereignisse bereits in der fünften Spielminute, als Bad Heilbrunns Kapitän Anton Krinner überhart gegen TSV-Schlussmann Sebastian Hollenzer zu Werke ging. „Er kommt ins Fallen und springt dann voll in unseren Torwart rein. Für mich ist das schon eine klare Rote Karte“, urteilte Rodenwald.

Gilchings Trainer Christian Rodenwald gab sich am Sonntag große Mühe, die 0:1-Niederlage seiner Mannschaft in Bad Heilbrunn möglichst rational zu analysieren. Gänzlich verstecken konnte der Coach seine Frustration dennoch nicht, zu maßgeblich sei das Spiel von mehreren unglücklichen Situationen beeinflusst worden. „Heute sind viele entscheidende Spielsituationen gegen uns gelaufen – besonders die Schiedsrichterentscheidungen“, erklärte Rodenwald.

Anton Krinner darf zweimal auf dem Platz bleiben

Nur wenige Minuten später leistete sich der gelbverwarnte Krinner ein weiteres Foulspiel, ohne dafür belangt zu werden. Diesmal sei Vinzenz Wolf unsanft auf Höhe des Schienbeins getroffen worden. „Jeder andere Spieler auf dem Feld hätte dafür eine Gelbe Karte bekommen. Die Schiedsrichterin wollte das Spiel nur noch nicht so früh beeinflussen“, kritisierte Rodenwald.

Fußballerisch konnte der Trainer seiner Mannschaft im ersten Durchgang keinen Vorwurf machen. Ein Spannungsabfall war nach der geplatzten Aufstiegsrelegation nicht feststellbar, die Gäste diktierten bis ins letzte Spielfelddrittel hinein das Geschehen. „Wir waren klar dominant“, lobte Rodenwald.

„Leider fehlt uns der Killerinstinkt“

Nur den Ball brachten die Gilchinger in letzter Konsequenz nicht im Tor unter. Louis Fleddermann hatte bei einem Abschluss nach rund 15 Minuten großes Pech, die Kugel sprang von der Unterkante der Latte zunächst auf die Torlinie und von dort wieder ins Feld zurück. Vinzenz Wolf bot sich kurz vor dem Seitenwechsel eine noch größere Möglichkeit, nachdem Heilbrunns Alihan Uzun unter einer Flanke hindurchgetaucht war. Sein Abschluss wurde jedoch von einem Verteidiger abgewehrt.

„Das waren zwei hundertprozentige Chancen. Leider fehlt uns der Killerinstinkt“, kommentierte Rodenwald. Nach der Pause gestaltete sich die Partie dann deutlich zerfahrener. Gilching agierte im letzten Drittel nicht mehr zielstrebig genug, Heilbrunn setzte weiter auf Kampf und Laufbereitschaft. In der 84. Minute folgte eine Entscheidung des Schiedsrichtergespanns, die für Rodenwald das Fass zum Überlaufen brachte: Gilchings Leander Kraus sah nach einem Zusammenprall mit dem Torwart die Ampelkarte.

„Schiedsrichter nehmen Einfluss auf den Abstiegskampf“

Sein Spieler habe den Ball zuvor weggespielt. „Für uns geht es um nichts mehr, aber die Schiedsrichter nehmen so Einfluss auf den Abstiegskampf. Am meisten ärgert mich, dass sie danach zu keiner Stellungnahme bereit waren“, bemängelte Rodenwald, der nach Abpfiff selbst die Gelbe Karte sah.

In Überzahl konnte Heilbrunn nach einem langen Ball dann den Siegtreffer erzielen. Entscheidend war ein Abstimmungsfehler zwischen Torhüter und Abwehr. Rodenwald: „Es ist erstaunlich, wie wenig Aufwand ein Gegner betreiben muss, um gegen uns zu gewinnen. Das zieht sich leider durch die ganze Saison.“