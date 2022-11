TSV Gilching hadert mit dem Schiri Wieder kein Sieg

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried unterlagen am Sonntag beim FC Ehekirchen nach 90 intensiven Minuten mit 2:3 (0:1).

Gilching – Eines wollte Peter Schmidt zunächst klarstellen. „Der Sieg für Ehekirchen war verdient. Sie waren insgesamt das aktivere Team“, sagte der Trainer des TSV Gilching nach der 2:3 (0:1)-Niederlage beim Tabellenzweiten. Dennoch haderte er besonders mit den drei Gegentoren. „Die Entscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns waren aus unserer Sicht alle falsch“, beschwerte sich Schmidt.

Beim 1:0 durch Christoph Hollinger sahen die Gäste eine Abseitsstellung des Torschützen. Das 2:1 resultierte aus einem Handelfmeter. Marco Brand war der Ball nach einer Ecke an die Hand geflogen. Er musste zudem für zehn Minuten raus. „Aus der kurzen Distanz konnte er nichts machen, auch wenn man da Elfer geben kann. Die Zeitstrafe war auf jeden Fall völlig übertrieben“, beschwerte sich der Gilchinger Coach. Beim 3:1 durch einen Konter nach einer Gilchinger Ecke wähnte der TSV den Vorbereiter des Tores, Christoph Hollinger, in der verbotenen Zone. In der 20. Minute hätte er gerne einen Elfmeterpfiff für seine Mannschaft gehört. Sebastian Kraus war zu Fall gekommen. „Es war zwar nur ein kurzer Kontakt, aber der hat ausgereicht“, stellte Schmidt klar. „Und dann kommt auch noch der Schiedsrichter-Beobachter daher und sagt nach dem Spiel, dass alle Entscheidungen richtig gewesen seien“, schimpfte Schmidt. Wenig begeistert war er auch über das Geläuf. „Kurz zuvor hatte die dritte Mannschaft der Ehekirchener dort gespielt und den Platz noch mal ordentlich durchgeackert. Das war wie auf einer Pferdekoppel“, berichtete der Übungsleiter. Er ergänzte aber auch: „Damit mussten beide Teams zurechtkommen.“

Eiskalte Ehekirchener ringen Gilching nieder

Nach 68 Minuten keimte noch einmal Hoffnung auf. Nach einem schnellen Gegenzug flankte der zur Pause eingewechselte Murat Ersoy, und Maximilian Hölzl vollstrecke zum Ausgleich. Doch Ehekirchen reagierte im Stile einer Spitzenmannschaft. In der hektischen Schlussphase gelang Marcel Ebeling nach einem Foul an Amine Benouachkou per Elfmeter nur noch der Anschlusstreffer für die nie aufgebenden Gäste.

Ehekirchen konnte durch das hart erkämpfte 3:2 den zweiten Tabellenplatz festigen. Davon können die Gilchinger nach der ersten Niederlage in der Rückrunde nur träumen. Für den TSV ist die gefährdete Abstiegszone endgültig näher als die Tabellenspitze der Landesliga Südwest. Am Samstag (14 Uhr) steht die letzte Partie der Schmidt-Elf vor der Winterpause auf dem Programm. Sie ist zu Gast beim Tabellenersten 1. FC Sonthofen. (Tobias Huber)

FC Ehekirchen – TSV Gilching-A. 3:2 (1:0)