TSV Gilching erst gegen Schlusslicht, dann gegen Spitzenreiter Zwei Spiele an Ostern von Tobias Huber · 04.04.2026, 04:03 Uhr · 0 Leser

Mit breiter Brust gehen die Gilchinger Fußballer in die beiden Spiele am Karsamstag und Ostermontag. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Erst kommt das Schlusslicht Wolfratshausen, dann wartet Spitzenreiter Olching. Gilchings Trainer Christian Rodenwald will am Montag punktgleich mit Platz zwei sein.

Christian Rodenwald ist mal wieder als Psychologe gefragt. „Unser Fokus gilt allein dem Spiel am Samstag“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Dabei bestreitet der Tabellendritte der Bezirksliga Süd das vermeintlich wichtigere Match am Montag (14 Uhr), wenn das richtungsweisende Nachholspiel bei Tabellenführer SC Olching auf dem Programm steht. „Das interessiert uns erst nach dem Abpfiff am Samstag. Für uns als Jäger ist jedes Spiel von großer Bedeutung“, stellt Rodenwald klar. Die Gilchinger treffen am Karsamstag (15 Uhr) zu Hause mit dem BCF Wolfratshausen auf den designierten Absteiger in die Kreisliga. Der ehemalige Bayernligist hat erst einen Sieg auf dem Konto und steht weit abgeschlagen am Tabellenende. Auch ein weiterer radikaler Kaderumbruch im Winter hat nicht geholfen, es folgten eine Reihe weiterer deutlicher Niederlagen. Schmerzhafter Höhepunkt war das 0:11 zu Hause gegen Planegg. Immerhin erkämpfte das Team vor einer Woche ein respektables 0:0 gegen den Nachbarn SV Pullach.

Für Rodenwald war das Ergebnis ein Segen. „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt er. Denn sollten die Gilchinger am Samstag die drei Punkte nicht an der Talhofstraße behalten, wäre die Aufbruchstimmung nach vier Siegen in Folge abrupt beendet. Die Aufgabe am Montag dürfte dann noch schwerer werden, als sie es ohnehin schon ist. Der Landesliga-Absteiger und Dauerrivale aus Olching ist seit 15 Spielen unbesiegt, hat in der Rückrunde noch keinen Punkt abgegeben. Doch auch die Brust der Gilchinger ist nach den starken Auftritten zuletzt breit. „Wir wollen am Montagabend punktgleich mit Platz zwei sein“, sagt Rodenwald.