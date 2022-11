TSV Gilching braucht Lösungen gegen defensive Teams Fußball-Landesliga

Dieses Problem kennen sie beim TSV zu Genüge. „Der Überraschungseffekt ist weg. Die anderen Gegner sind ja auch nicht blöd und analysieren unser Spiel“, sagt Schmidt. Sein Team fand bislang zu selten Gegenrezepte. „Wir sind spielerisch noch nicht so weit, gegen defensiv gut stehende Gegner Lösungen zu finden“, urteilt Schmidt. Daran möchte der Übungsleiter in der Wintervorbereitung arbeiten. „Spieler mit Potenzial haben wir genug, um die Zukunft braucht sich Gilching keine Sorgen zu machen“, stellt er klar. Einer dieser Akteure ist Marko Ralic. Er wird wegen einer schon länger geplanten Fußoperation in diesem Jahr jedoch nicht mehr spielen. Dafür ist Plator Doqaj wieder fit. Im Tor wird entweder Michael Suck oder der wiedergenesene Sebastian Hollenzer stehen. „Wir müssen schauen, was am sinnvollsten ist. Wer in der Rückrunde mehr als viermal in der Ersten spielt, darf ja am Saisonende nicht mehr in der Zweiten eingesetzt werden“, sagt Schmidt.