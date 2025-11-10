TSV Gilching-Argelsried zerlegt FC Deisenhofen II: „Hätte auch zweistellig ausgehen können“

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den FC Deisenhofen erzielt der TSV Gilching-Argelsried sechs Tore und bleibt in der Bezirksliga Süd an der Spitze dran.
Es waberten die Nebelschleier über den Fußballplatz, die Temperaturen lagen am Freitagabend nahe am Nullpunkt. Wahrlich kein Wetter für Zuschauer und ein Fußballfest. „Ich bin froh, wenn wir endlich wieder im Stadion spielen können“, sagte Abteilungsleiter Stefan Schwartling, der die Rückkehr seines TSV Gilching-Argelsried in die Kies-Arena auf April taxiert.
Seine Fußballer zeigten dagegen, dass sie sich auf dem Waldplatz am Rande des Sportgeländes sehr wohlfühlen. „Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir die gesamte Woche geübt haben“, freute sich Trainer Christian Rodenwald nach dem 6:2 (2:1) über die U23 des FC Deisenhofen.
Mit hoher Intensität und schnellem sowie präzisem Offensivspiel dominierten die Gilchinger Fußballer die gesamte Partie und ließen dem Gegner keine Luft zum Atmen. Mit sechs Gegentoren waren die Gäste, die zuvor in dieser Saison als höchste Niederlage dreimal ein 1:3 zu Buche stehen hatten, noch gut bedient. „Es hätte auch zweistellig ausgehen können“, resümierte Rodenwald zu Recht. Die Gäste überzeugten an diesem Freitagabend nur in einer Disziplin: Effektivität. Die einzigen beiden Torschüsse landeten im Netz.
Der TSV konnte sich über fünf verschiedene Torschützen freuen, obwohl der bislang beste Stürmer, Manuel Eichberg, leer ausging. Selbst den Elfmeter zum 6:1 durfte er nicht schießen, Maximilian Karl schnappte sich den Ball und ließ Eichberg verärgert zurück. „Alle sind gierig bei uns auf Tore“, kommentierte Rodenwald. Eichberg war dennoch wieder einer der besten beim TSV, war beim wichtigen 2:1 entscheidend beteiligt.
Maximilian Martin grätschte den Ball unter Eichbergs Bedrängnis ins eigene Netz. Der sehr souverän auftretende Schiedsrichter sprach sogar fälschlicherweise dem TSV-Angreifer den Treffer zu. Nach der Pause entschieden dann die Joker das Spiel endgültig. Der eingewechselte Jonathan Krukow flankte perfekt auf Maximilian Hölzl, der sein Startelfcomeback mit dem Kopfballtreffer zum 3:1 krönte. Das 4:1 war eine Co-Produktion der ins Spiel gebrachten Maximilian Karl und Torschütze Daniel Yordanov, der den Chipball von rechts wuchtig einköpfte. Beim 5:1 war es Tarik Kluge, der nach einer Ecke von Krukow sein zweites Saisontor per Kopf erzielte.
Der TSV hat jetzt schon sechs Tore mehr geschossen als in der gesamten vergangenen Saison. Der Erfolg vom Freitag war jedoch auch dringend nötig, denn die Konkurrenz aus Planegg und Olching gab sich einen Tag später keine Blöße und löste jeweils eine schwierige Auswärtsaufgabe. Der Rückstand der Gilchinger auf das Führungsduo beträgt damit weiterhin acht Zähler.