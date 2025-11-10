Das Schützenfest gegen Deisenhofen eröffnete Gilchings Kapitän Marco Brand (r.) mit seinem Tor zum 1:0 bereits in der 5. Minute – am Ende hieß es 6:1. – Foto: Dagmar Rutt

TSV Gilching-Argelsried zerlegt FC Deisenhofen II: „Hätte auch zweistellig ausgehen können"

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den FC Deisenhofen erzielt der TSV Gilching-Argelsried sechs Tore und bleibt in der Bezirksliga Süd an der Spitze dran.

Es waberten die Nebelschleier über den Fußballplatz, die Temperaturen lagen am Freitagabend nahe am Nullpunkt. Wahrlich kein Wetter für Zuschauer und ein Fußballfest. „Ich bin froh, wenn wir endlich wieder im Stadion spielen können“, sagte Abteilungsleiter Stefan Schwartling, der die Rückkehr seines TSV Gilching-Argelsried in die Kies-Arena auf April taxiert. Seine Fußballer zeigten dagegen, dass sie sich auf dem Waldplatz am Rande des Sportgeländes sehr wohlfühlen. „Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir die gesamte Woche geübt haben“, freute sich Trainer Christian Rodenwald nach dem 6:2 (2:1) über die U23 des FC Deisenhofen.

Christian Rodenwald: „Alle sind gierig bei uns auf Tore“ Mit hoher Intensität und schnellem sowie präzisem Offensivspiel dominierten die Gilchinger Fußballer die gesamte Partie und ließen dem Gegner keine Luft zum Atmen. Mit sechs Gegentoren waren die Gäste, die zuvor in dieser Saison als höchste Niederlage dreimal ein 1:3 zu Buche stehen hatten, noch gut bedient. „Es hätte auch zweistellig ausgehen können“, resümierte Rodenwald zu Recht. Die Gäste überzeugten an diesem Freitagabend nur in einer Disziplin: Effektivität. Die einzigen beiden Torschüsse landeten im Netz.