TSV Gilching-Argelsried weit vom Aufstieg entfernt – Wo liegen die Probleme? Gilching hadert mit Verlust der Heimstärke und Schwäche gegen untere Teams

Gilching – Schließlich hatten die Gilchinger lange um den Bayernliga-Aufstieg mitgespielt. Der sechste Platz zur Winterpause ist zwar keine große Enttäuschung, doch die Top Drei sind bereits ein ganzes Stück entfernt. Selbst der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze ist geringer. Wo liegen die Gründe?

Verlust der Heimstärke

Was sich bereits in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit angekündigt hatte, setzte sich in der neuen Saison fort. Der TSV gewann zu Hause viel zu selten. Von 18 Heimspielen des Kalenderjahres konnten die Gilchinger nur fünf für sich entscheiden. Satte acht Partien endeten Unentschieden, fünfmal ging das Heimteam als Verlierer vom Platz. In der aktuellen Heimtabelle belegt die Mannschaft von Trainer Peter Schmidt Rang acht, obwohl sie elf der 19 ausgetragenen Begegnungen in der heimischen Kies-Arena spielte. Auswärts lief es besser, dort gewann der TSV die Hälfte der bisher gespielten acht Partien. Nur zweimal holte er keinen Punkt.

Offensivprobleme

Gilching traf in 18 Partien nur 28-mal. Der Tor-Schnitt sank damit im Vergleich zur Vorsaison von 1,67 Treffern pro Spiel auf 1,55. Marcel Ebeling erzielte zwar bereits neun Tore, ansonsten traf jedoch kein Gilchinger häufiger als viermal. In nur drei Spielen erzielte die Schmidt-Elf mehr als zwei Tore. Murat Ersoy, in der vergangenen Saison noch knapp hinter Maximilian Hölzl zweitbester Scorer des TSV, steht erst bei fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Vorlagen). Neuzugang Manuel Eichberg ist gar noch ohne Treffer.

Defensivschwächen

Nicht nur im Angriff hakte es bei den Gilchingern. Besonders in der Hinrunde der vergangenen Saison glänzten sie mit einer stabilen Defensive. Stolze elfmal war der TSV ohne Gegentor geblieben. In dieser Saison konnte er bis dato nur viermal die Null halten. In den vergangenen zwölf Partien gelang dies sogar nur einmal – beim 2:0 in Gersthofen. Der mit Profi-Erfahrung ausgestattete Neuzugang Fabio Leutenecker verschaffte Gilching bisher noch nicht die erhoffte Stabilität.