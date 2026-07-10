TSV Gilching-Argelsried verliert Testspiel trotz 2:0-Führung: „Wäre schön, mal wieder zu gewinnen“

Der TSV Gilching-Argelsried unterlag dem TSV Eintracht Karlsfeld im Testspiel. – Foto: Dieter Metzler

Das Warten auf das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung geht weiter. „Langsam wäre es schon mal schön, wenn wir mal wieder ein Spiel gewinnen würden, damit wir in einen Flow kommen“, sagt Christian Rodenwald. Sein TSV Gilching-Argelsried ging am Mittwoch bei Landesliga-Absteiger TSV Eintracht Karlsfeld zwar schnell mit 2:0 in Führung. Neuzugang Hendrik Hofgärtner hatte bei seiner Premiere im TSV-Trikot zweimal seine Vollstrecker-Qualitäten gezeigt. Aber danach leisteten sich die Gäste in der Defensive viel zu viele individuelle Fehler und verloren mit 2:4 (2:3).

Am Samstag hatte das Bezirksliga-Team seine erste Testpartie mit 1:2 gegen Mering verloren. „Gefühlt waren wir wieder nicht die schlechtere Mannschaft“, bilanzierte Rodenwald. Er nahm sein Team aber auch in Schutz, denn der Kader war noch kleiner als am Wochenende. Die Gäste hatten in Karlsfeld nur zwei Einwechselspieler dabei. Für Tarik Kluge und den eingewechselten Maximilian König war es zudem die erste Einheit der Vorbereitung. Rodenwald sah im zweiten Vorbereitungsmatch seiner Mannschaft aber auch genügend positive Ansätze, die Mut für die neue Saison machen. „Es kommen zudem zum Wochenende einige Spieler zurück“, berichtete Rodenwald. Am morgigen Samstag erwarten die Gilchinger Fußballer ab 11 Uhr den schwäbischen Bezirksligisten VfL Kaufering.