TSV Gilching-Argelsried verliert 0:2 – Rückpass wird zum Eigentor

Zur tragischen Figur wurde Youngster Owen Osagie (r.), als er in der 54. Minute mit einem zu kurz geratenen Rückpass dem TSV Moorenweis das 1:0 ermöglichte. – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Der TSV Gilching-Argelsried kassiert beim TSV Moorenweis eine 0:2-Niederlage und verliert den Anschluss zur Tabellenspitze.

Die Heimserie hat gehalten. Auch im 17. Anlauf blieben die Fußballer des TSV Moorenweis auf eigenem Geläuf bei einem Punktspiel siegreich. Leidtragender war diesmal der aufstiegsambitionierte TSV Gilching-Argelsried, der am Mittwoch mit 0:2 (0:0) das Nachsehen hatte. „Wir sind maßlos enttäuscht“, kommentierte Gäste-Trainer Christian Rodenwald.

Sein Plan war nur eine Halbzeit lang aufgegangen. „Erstes Ziel war, bis zur Pause hinten die Null zu halten“, sagte Rodenwald. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn Owen Osagie frei vor dem Tor aus spitzem Winkel erfolgreich gewesen wäre. Viel mehr Chancen gab es auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten nicht zu sehen. Youngster Osagie wurde nach der Pause endgültig zur tragischen Figur des Abends. Er spielte nahe der Mittellinie einen Rückpass Richtung Torwart Michael Loroff. Das Anspiel geriet jedoch viel zu kurz. Ex-Profi Dominik Widemann spritzte dazwischen und nutzte das Gastgeschenk gnadenlos aus (54.). Eine Antwort des Favoriten blieb aus, weil er sich immer wieder in der dicht gestaffelten Verteidigung der Hausherren verfing. „Dazu sind wir immer wieder in Konter gelaufen, das kostet Kraft“, berichtete Rodenwald.

Richtig bitter wurde der Abend in der 79. Minute. Widemann scheiterte zunächst an Loroff, auch den Nachschuss von Michael Müller parierte der Gilchinger Keeper. Jedoch flog der Ball als hohe Bogenlampe hinter den auf der Linie stehenden Maximilian König ins Gäste-Tor. „Wir sind unruhig geworden und haben nicht an unserem Spielsystem festgehalten“, bemängelte Rodenwald. Mehr als harmlose Distanzschüsse brachten seine Fußballer nicht mehr zustande.

Zu hart sollte die Kritik an den aufstiegswilligen Gilchingern nicht ausfallen. Die ohnehin schon angespannte Personalsituation hatte sich vor der Begegnung weiter verschärft. Spielgestalter Maximilian Karl fehlte aus gesundheitlichen Gründen. Topneuzugang Hendrik Hofgärtner konnte aus beruflichen Gründen erst in der zweiten Halbzeit mitwirken. Ben Bauer und Tarik Kluge mussten angeschlagen auflaufen. Bauer droht nach seiner Auswechslung zur Halbzeit gar eine längere Pause. Alper Diker musste wie schon gegen Garmisch auf der ungewohnten Position hinter der einzigen Spitze, diesmal besetzt von Manuel Ring, agieren. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, haderte Rodenwald nach der zweiten Saisonniederlage, die erst mal den Anschluss zur Tabellenspitze abreißen ließ. Am Sonntag wartet zu allem Übel das Heimspiel gegen Angstgegner SV Raisting, gegen den Gilching seit vier Spielen nicht mehr getroffen hat. Anpfiff in der Kies-Arena ist um 15 Uhr.