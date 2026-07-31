TSV Gilching-Argelsried: Trainer weiß nicht, ob er elf Spieler findet

Manuel Eichberg TSV Gilching – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Der TSV Gilching-Argelsried bestreitet am Freitagabend sein erstes Heimspiel in der sanierten Kies-Arena. Trainer Christian Rodenwald kämpft mit einer extremen Verletzungsmisere – sogar Stammtorwart Michael Loroff musste im Pokal als Feldspieler eingewechselt werden.

Zu hören war Manuel Eichberg am Dienstag oft. Immer wieder kommentierte der Fußballer des Bezirksligisten TSV Gilching-Argelsried das Geschehen auf dem Platz, während seine Mitspieler den Kreisklassisten TSV Pentenried mit 3:0 aus dem Pokal warfen (wir berichteten). Er wird dies sehr zum Leidwesen seines Trainers Christian Rodenwald noch öfter tun. „Die Hinrunde ist für mich schon jetzt zu Ende“, verkündet der an Krücken laufende Eichberg. Er hat sich bei der 0:1-Auftaktniederlage am Sonntag in Obermenzing einen Sehnenriss im Adduktorenbereich zugezogen.

„Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben“, klagt Rodenwald. Es vergeht derzeit gefühlt kein Tag, an dem sich keiner seiner Schützlinge bei ihm aufgrund von Gebrechen meldet. Dabei hat die Saison gerade erst begonnen. Am Freitag bestreiten die Gilchinger ihr erstes Heimspiel ab 19.30 Uhr gegen den FC Kosova München, der mit einem furiosen 7:2-Heimsieg über Mitaufsteiger TSV Moorenweis gestartet ist.

Eine Saison lang musste Gilching auf den Waldplatz am anderen Ende der Anlage an der Talhofstraße ausweichen, weil der Rasen im Stadion saniert werden musste. Gegen Kosova dürfen die TSV-Anhänger ihr Team endlich wieder in der Kies-Arena anfeuern. „Darauf freuen wir uns natürlich“, sagt Rodenwald. Die Vorfreude ist bei ihm durch die große Verletzungsmisere aber stark eingeschränkt. Auch Daniel Yordanov wird nach seiner Blessur vom Sonntag noch länger fehlen, selbst wenn bei ihm die finale Diagnose noch aussteht. Am Dienstag humpelten auch noch Jomarcio Augusto und Alper Diker angeschlagen vom Platz. Dabei war Gilching ohnehin schon mit einem kleinen Kader nach Pentenried gereist. „Aus der zweiten Mannschaft gab es fast nur Absagen, alles andere ist wichtiger als Fußball. Aber so ist das in der heutigen Zeit“, hadert Rodenwald. So musste Stammtorwart Michael Loroff im Pokal sogar als Einwechselspieler aushelfen.

Moritz Niedworok und Owen Osagie fehlten ebenfalls in Pentenried, bei beiden ist der Einsatz gegen Kosova fraglich. „Wir müssen schauen, ob wir überhaupt elf Spieler auf den Platz bekommen“, sagt Rodenwald. Jonathan Krukow soll im Kader stehen. Allerdings kann er nur noch gelegentlich aushelfen. Der 29-Jährige wird ab September gar nicht mehr zur Verfügung stehen. „Er wird in den USA für den FC Bayern arbeiten. Das ist eine Riesenchance für ihn“, sagt Rodenwald. Für den TSV ist es aber ein weiterer großer Verlust.