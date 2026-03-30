TSV Gilching-Argelsried rückt auf drei Punkte an Rang zwei heran

Jonas Engelhardt TSV Gilching – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried gewann 2:1 in Geiselbullach. Damit sind die Gilchinger dem Relegationsplatz wieder näher gekommen.

Es war die erwartet schwierige Aufgabe. Doch die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried haben am Samstag die nächste Reifeprüfung bestanden. Sie behielten die Nerven und holten sich mit dem 2:1 (0:0) beim abstiegsbedrohten TSV Geiselbullach den vierten Sieg in Folge. „Wir sind sehr froh über die drei Punkte“, sagte TSV-Coach Christian Rodenwald. Lange hatte sein Team mit den schwierigen Platzverhältnissen und dem hartnäckig verteidigenden Gegner zu kämpfen. Doch der TSV ließ sich weder von vergebenen Großchancen durch Manuel Eichberg (2), Ben Bauer und den eingewechselten Gianmauro Masella noch von einem verweigerten Foulelfmeter (Vinzenz Wolf war kurz nach der Pause klar am Fuß getroffen worden) beirren.

In der 81. Minute war das Glück des Aufsteigers, der offensiv kaum in Erscheinung getreten war, aufgebraucht. Nach einer Ecke der Gilchinger brachten die Hausherren den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone. Jonas Engelhardt schloss aus halblinker Position per Dropkick ab, und ein Geiselbullacher fälschte den Ball, der ansonsten vorbeigegangen wäre, ins Tor ab. Sieben Minuten später schien die Partie entschieden. Nach einem Zuckerpass des zehn Minuten zuvor eingewechselten Eric Buckl in die Schnittstelle der gegnerischen Viererkette war Wolf frei durch und behielt allein vor Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held im Tor der Gastgeber die Nerven. „Endlich machen wir auch mal aus so einer großen Chance ein Tor“, freute sich Rodenwald. Für Wolf war es der zweite Treffer hintereinander, bereits gegen Polling hatte der wiedergenesene Angreifer eingenetzt. „Seine Klasse tut uns sehr gut“, konstatierte Rodenwald. Er konnte es so verkraften, dass der eigentliche Toptorjäger Eichberg am Samstag nicht seinen besten Tag im Torabschluss gehabt hatte.

Der Neuling zeigte aber trotz des 0:2-Rückstandes noch einmal Moral. Nach einem umstrittenen Freistoß köpfte der eingewechselte Florian Döhler in der dritten Minute der Nachspielzeit den Anschlusstreffer und beendete die gegentorlose Zeit bei Gilching. „Sehr ärgerlich, denn die Spieler haben sich nicht an die klare Zuordnung gehalten“, monierte Rodenwald. Sein Nervenkostüm wurde so noch etwas strapaziert, zumal Mittelfeldakteur Daniel Yordanov kurz darauf nach einem „Allerweltsfoul“ (Rodenwald) eine Zeitstrafe erhielt. „Wir haben es aber souverän nach Hause verteidigt“, berichtete Rodenwald.

Da die Partie des SV Planegg-Krailling beim SV Raisting am Sonntag dem erneuten Wintereinbruch zum Opfer fiel, rückten die Gilchinger bis auf drei Zähler an Relegationsrang zwei heran. Beide haben nun noch eine Nachholpartie offen. Der TSV könnte mit zwei Erfolgen an Ostern zu Hause gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen und am Montag im Topspiel beim SC Olching nach Zählern mit den Würmtalern gleichziehen. „Es ist aber immer noch viel Konjunktiv dabei“, mahnt Rodenwald.