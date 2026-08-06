TSV Gilching-Argelsried: Nur 48 Stunden nach Pokal-Aus wartet U23 des FC Deisenhofen

TSV Gilching II gegen TSV Türkenfeld am 07.09.25 ab 15 Uhr. Am Ball Nr. 8 - Jonas Engelhardt Foto: Dagmar RuttFußball Kreisliga – Foto: Dagmar Rutt

Der erste Versuch eines nachträglichen Geburtstagsgeschenks für Trainer Christian Rodenwald, der am Montag 38 Jahre alt geworden war, ist am Mittwoch komplett in die Hose gegangen: Der TSV Gilching-Argelsried schied überraschend aus dem Pokal aus (siehe Textende). Aber: „Wenn wir in Deisenhofen gewinnen, ist alles wieder gut“, betont Rodenwald. Ein Dreier am Freitagabend (19.30 Uhr) wäre am dritten Spieltag der zweite Sieg in Folge, die 0:1-Startpleite beim SV Waldeck-Obermenzing damit quasi ausgemerzt. „Uns erwartet aber eine sehr schwierige Aufgabe“, sagt Rodenwald vor der Partie bei der U23 des FC Deisenhofen. Nicht einmal 48 Stunden nach der bitteren Pleite in Emmering erwartet den Bezirksligisten eine spielstarke junge Mannschaft, die auf ihrem Kunstrasen zu Höchstleistungen imstande ist.

Das bekam der TSV in der vergangenen Saison zu spüren, als er dort bei seinem ersten Auswärtsspiel der Saison mit 1:4 unterging. Bereits zur Pause hatte Gilching 0:3 zurückgelegen. „Wir müssen gut überlegen, wie wir an die Sache herangehen“, sagt Rodenwald. Mutiges Angriffspressing wie zuletzt beim 3:1-Heimerfolg über den FC Kosova München könnte schnell zum Bumerang werden, zumal der TSV aufgrund der angespannten Personallage kaum rotieren kann. „Mal schauen, wie schwer die Beine der Jungs sind“, so der Coach. Immerhin gab es zuletzt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Co-Kapitän Jonas Engelhardt feierte am Mittwoch sein Comeback, er wurde zur Pause eingewechselt. „Ganz beschwerdefrei ist er aber noch nicht“, berichtet Rodenwald.