TSV Gilching-Argelsried: Nur 48 Stunden nach Pokal-Aus wartet U23 des FC Deisenhofen

Der TSV Gilching-Argelsried tritt am Freitag in der Bezirksliga bei der U23 des FC Deisenhofen an. Die Erinnerungen an die vergangene Saison dort sind schlecht.
Der erste Versuch eines nachträglichen Geburtstagsgeschenks für Trainer Christian Rodenwald, der am Montag 38 Jahre alt geworden war, ist am Mittwoch komplett in die Hose gegangen: Der TSV Gilching-Argelsried schied überraschend aus dem Pokal aus (siehe Textende). Aber: „Wenn wir in Deisenhofen gewinnen, ist alles wieder gut“, betont Rodenwald. Ein Dreier am Freitagabend (19.30 Uhr) wäre am dritten Spieltag der zweite Sieg in Folge, die 0:1-Startpleite beim SV Waldeck-Obermenzing damit quasi ausgemerzt. „Uns erwartet aber eine sehr schwierige Aufgabe“, sagt Rodenwald vor der Partie bei der U23 des FC Deisenhofen. Nicht einmal 48 Stunden nach der bitteren Pleite in Emmering erwartet den Bezirksligisten eine spielstarke junge Mannschaft, die auf ihrem Kunstrasen zu Höchstleistungen imstande ist.
Das bekam der TSV in der vergangenen Saison zu spüren, als er dort bei seinem ersten Auswärtsspiel der Saison mit 1:4 unterging. Bereits zur Pause hatte Gilching 0:3 zurückgelegen. „Wir müssen gut überlegen, wie wir an die Sache herangehen“, sagt Rodenwald. Mutiges Angriffspressing wie zuletzt beim 3:1-Heimerfolg über den FC Kosova München könnte schnell zum Bumerang werden, zumal der TSV aufgrund der angespannten Personallage kaum rotieren kann. „Mal schauen, wie schwer die Beine der Jungs sind“, so der Coach. Immerhin gab es zuletzt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Co-Kapitän Jonas Engelhardt feierte am Mittwoch sein Comeback, er wurde zur Pause eingewechselt. „Ganz beschwerdefrei ist er aber noch nicht“, berichtet Rodenwald.
Viele seiner Spieler, die bereits am Mittwoch durchspielten, werden deshalb auch bei der Bayernliga-Reserve in Deisenhofen durchhalten müssen. Sie dürften enorm gefordert werden, wenn der FCD an seine Leistung aus dem ersten Heimspiel der Saison anknüpfen kann. Da gelang dem Team ein fulminantes 6:1 über Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen. „Das muss man erst mal schaffen“, so Rodenwald. Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Trainer Andreas Budell (früher beim SV Planegg-Krailling) auf dem besten Weg zur Tabellenführung, verspielte eine 2:0-Führung beim heimstarken Aufsteiger TSV Moorenweis aber noch. Tief in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern das 3:2. „Deisenhofen wird bestimmt mit Wut im Bauch ins Spiel gehen“, sagt Rodenwald, der im Pokalspiel zumindest Maximilian König, Manuel Ring, Moritz Niedworok und Tarik Kluge eine Pause geben konnte. toh