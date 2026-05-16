TSV Gilching-Argelsried kämpft weiter um Platz drei - Michl geht

Der TSV Gilching-Argelsried trifft im letzten Saisonspiel auf den VfL Denklingen. – Foto: Dieter Metzler

„Jetzt wollen wir zumindest Rang drei verteidigen“, sagt Rodenwald vor dem letzten Saisonauftritt seiner Mannschaft am Samstag. Ab 14 Uhr erwarten die Gilchinger den VfL Denklingen und könnten aus eigener Kraft den dritten Platz absichern. Die Gäste stehen bereits als Tabellen-13. fest und warten noch auf ihren Gegner in der Abstiegsrelegation (Rang 14 in der Bezirksliga Ost).

Trainer Christian Rodenwald hat aus dem TSV Gilching -Argelsried in dieser Runde wieder ein Spitzenteam der Bezirksliga Süd geformt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die TSV-Fußballer von Anbeginn den Aufstiegsplätzen hinterherliefen. Erst der Spielabbruch gegen Olching , dann die 1:4-Klatsche in Deisenhofen – ungünstiger hätte die Spielzeit für den einstigen Landesligisten kaum beginnen können. Es folgten viele Erfolge, doch bis auf Rang eins oder zwei konnte es der TSV im Anschluss nie schaffen. Zu konstant präsentierten sich Meister SC Olching und Vizemeister SV Planegg-Krailling.

Verabschiedung von Anton Michl beim TSV Gilching-Argelsried

Im Hinspiel siegten die Gilchinger auswärts mit 4:0. Ein Torfestival ist diesmal aber nicht zu erwarten, zu abschlussschwach präsentierte sich der TSV zuletzt. Ohne die verletzten Manuel Eichberg und Ben Bauer blieb die Rodenwald-Elf in drei der vergangenen vier Partien ohne eigenes Tor. „Das ist aber auch bezeichnend für unser größtes Manko in dieser Saison“, sagt Rodenwald. Unter den ersten sieben Teams der Liga haben die Gilchinger die schlechteste Bilanz in dieser Rubrik. Vor allem zu Planegg und Olching ist der Rückstand bei den geschossenen Toren riesig. „Daran müssen wir für die neue Saison dringend arbeiten“, sagt Rodenwald.

Dann dürfen die Fußballer aus Gilching hoffentlich endlich wieder in ihrem Stadion spielen. Eigentlich sollte der Platz nach der vollumfänglichen Sanierung ab 1. Mai wieder spielbereit sein. „Ich bin diese Woche einmal drübergelaufen. Der Platz ist ein Teppich“, berichtet Rodenwald. Dennoch ist er weiterhin bis Ende Juni gesperrt. So wird der TSV am Samstag wieder auf dem Waldplatz antreten, wo die Gilchinger in dieser Saison lange sehr erfolgreich waren. „Ich bin aber schon froh, wenn die Zuschauer in Zukunft gefühlt nicht mehr alle in meiner Coachingzone stehen“, sagt Rodenwald.

Verabschiedet wird am Samstag Anton Michl, der nach langer Verletzungspause sein Comeback beim TSV Pentenried feiern wird. Der 26-Jährige soll beim Kreisklassisten auch als Co-Trainer von Chefcoach Stefan Suchanke fungieren.