TSV Gilching-Argelsried II will die Extra-Meter gehen

Tobias Hänschke hofft auf eine bessere zweite Saisonhälfte. – Foto: Dieter Metzler

Die Reserve des TSV Gilching-Argelsried steht auf dem viertletzten Tabellenplatz. Trainer Tobias Hänschke sieht vor allem mentalen Nachholbedarf.

Seit mehreren Jahren ist Tobias Hänschke nun schon Trainer der zweiten Herrenmannschaft des TSV Gilching-Argelsried. Während er aber bisher als Spielertrainer im Duo mit Robert Brand agierte, ist Hänschke seit Sommer 2025 der Hauptverantwortliche bei dem Kreisliga-Team. „Es ist schon deutlich anders“, sagt der 35-Jährige. Er mache nun etwa bei Übungen seltener mit, habe somit einen genaueren Blick. Auch bei den Spielen stand Hänschke in dieser Saison häufiger an der Seitenlinie als auf dem Feld – und sieht das ebenfalls positiv. „Ich hätte nicht gedacht, dass man von außen auch so viel Einfluss nehmen kann“, sagt er. Endgültig an den Nagel gehängt hat der Vollblutfußballer die Fußballschuhe aber noch nicht. „Die Jungs haben immer den Vortritt, aber ich werde in der Vorbereitung trotzdem ordentlich mitziehen, um eine Option zu sein, wenn ich gebraucht werde“, kündigt der TSV-Trainer an.

Einheiten im Fitnessstudio schon im Januar Diese Vorbereitung auf die Restsaison hat es in sich. Obwohl es erst ab dem 22. März wieder ernst wird, starteten die Gilchinger schon im Januar mit mehreren Einheiten im Fitnessstudio. Inzwischen sind sie wieder auf dem heimischen Kunstrasen im Einsatz, und am Samstag steht beim VfL Kaufering II (Kreisklasse) bereits das erste von sechs Testspielen an. In den kommenden Wochen soll der Grundstein gelegt werden, um in der Tabelle nach oben zu klettern. Mit 15 Punkten aus 14 Spielen überwintert die Gilchinger Reserve nämlich lediglich auf dem viertletzten Platz der Kreisliga 2 und müsste somit am Saisonende – wie schon in der Vorsaison – erneut in die Relegation.