TSV Gilching-Argelsried II will die Extra-Meter gehen

Die Reserve des TSV Gilching-Argelsried steht auf dem viertletzten Tabellenplatz. Trainer Tobias Hänschke sieht vor allem mentalen Nachholbedarf.
Seit mehreren Jahren ist Tobias Hänschke nun schon Trainer der zweiten Herrenmannschaft des TSV Gilching-Argelsried. Während er aber bisher als Spielertrainer im Duo mit Robert Brand agierte, ist Hänschke seit Sommer 2025 der Hauptverantwortliche bei dem Kreisliga-Team.
„Es ist schon deutlich anders“, sagt der 35-Jährige. Er mache nun etwa bei Übungen seltener mit, habe somit einen genaueren Blick. Auch bei den Spielen stand Hänschke in dieser Saison häufiger an der Seitenlinie als auf dem Feld – und sieht das ebenfalls positiv. „Ich hätte nicht gedacht, dass man von außen auch so viel Einfluss nehmen kann“, sagt er. Endgültig an den Nagel gehängt hat der Vollblutfußballer die Fußballschuhe aber noch nicht. „Die Jungs haben immer den Vortritt, aber ich werde in der Vorbereitung trotzdem ordentlich mitziehen, um eine Option zu sein, wenn ich gebraucht werde“, kündigt der TSV-Trainer an.
Diese Vorbereitung auf die Restsaison hat es in sich. Obwohl es erst ab dem 22. März wieder ernst wird, starteten die Gilchinger schon im Januar mit mehreren Einheiten im Fitnessstudio. Inzwischen sind sie wieder auf dem heimischen Kunstrasen im Einsatz, und am Samstag steht beim VfL Kaufering II (Kreisklasse) bereits das erste von sechs Testspielen an.
In den kommenden Wochen soll der Grundstein gelegt werden, um in der Tabelle nach oben zu klettern. Mit 15 Punkten aus 14 Spielen überwintert die Gilchinger Reserve nämlich lediglich auf dem viertletzten Platz der Kreisliga 2 und müsste somit am Saisonende – wie schon in der Vorsaison – erneut in die Relegation.
Hänschke ist mit der Punkteausbeute dennoch einverstanden. „Angesichts eines Kaderumbruchs, gleich drei Kreuzbandrissen (Alexander Gottwald, Anton Michl, Jan Porsch) und der für zweite Mannschaften immer schwierigen Urlaubszeit haben wir meistens gut mitgehalten und können mit der Punkteausbeute grundsätzlich zufrieden sein“, sagt der Trainer. Allerdings sieht er auch noch Steigerungsbedarf – vor allem im mentalen Bereich. „Die Galligkeit, Intensität, der Wille, gewisse Extra-Meter zu gehen, um enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen: Das hat uns teilweise noch gefehlt.“ Sinnbildlich ist für ihn die 2:3-Niederlage gegen den FC Deisenhofen III trotz zwei Platzverweisen für den Gegner und mit zwei vergebenen Gilchinger Strafstößen. „So etwas darf uns nicht passieren. Wenn wir im Training mehr Prozent geben, machen wir im Spiel auch weniger Leichtsinnsfehler“, sagt Hänschke.
Er ist jedoch zuversichtlich, dass die junge Mannschaft sich noch weiterentwickeln und nach der Winterpause mehr Punkte holen wird als davor. „Historisch gesehen sind wir nach dem Winter deutlich besser. Wir wollen den Vorteil unseres Kunstrasens nutzen und nichts mit der Relegation zu tun haben.“ Das vor der Saison ausgerufene Ziel, ein Platz im oberen Mittelfeld, sei in der ausgeglichenen Liga noch immer zu erreichen.
Im Verlauf der Rückrunde soll nun auch ein halbes Dutzend A-Jugendliche verstärkt eingebaut werden, um sie bereits an den Fußball im Herrenbereich zu gewöhnen. Das Team verlassen hat dagegen überraschend Julian Mayr. Den Wechsel zum Kreisklassisten SpVgg Wildenroth bezeichnet sein Trainer als „menschlich nachvollziehbar“, da Mayr dort viele Freunde habe, dennoch sei er über den Winter-Abschied angesichts des Zeitpunkts „ein bisschen enttäuscht“. (Tobias Empl)