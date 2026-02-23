TSV Gilching-Argelsried feiert Rückkehr seines besten Torjägers

Weniger schlimm als befürchtet ist die Verletzung von TSV-Toptorjäger Manuel Eichberg (in Rot). – Foto: Andrea Jaksch

Ganz beschwerdefrei sei der Angreifer nach seiner Verletzung vor zwei Wochen zwar noch nicht, aber die Befürchtung eines Kreuzbandrisses habe sich nicht erfüllt. „Er hat ein Knochenödem im Knie“, berichtet Rodenwald. Auch beim angeschlagenen Vinzenz Wolf gab es zuletzt gute Nachrichten, ein Einsatz am Samstag wäre aber noch zu früh gekommen.

Der letzte Test vor dem Wiederauftakt der Bezirksliga nach der Winterpause hat zwar nur mit einem 1:1-Unentschieden geendet. Dennoch gab es Grund zur Freude für Christian Rodenwald. „Bei Mucki Eichberg scheint es nicht so schlimm zu sein, er konnte wieder spielen“, sagte der Trainer des TSV Gilching -Argelsried über die Rückkehr seines besten Torjägers im Vorbereitungsspiel zu Hause gegen den SVO Germaringen.

Da auch weitere Spieler wie Daniel Yordanov, Maximilian Karl und Louis Fleddermann fehlten, traten die Gilchinger mit einem relativ kleinen Kader an. „So hatten wir auch nur 15 Spieler, um am Morgen den Kunstrasen vom Schnee zu befreien“, teilte Rodenwald mit. Trotz der Anstrengungen wenige Stunden zuvor dominierten die Gastgeber die Partie, gerieten aber mal wieder unnötig in Rückstand durch einen Fehler im Spielaufbau (2.). Nach Flanke von André Gasteiger gelang Jomarcio Augusto der verdiente Ausgleich (28.), ehe der Torschütze kurz danach die große Chance zum 2:1 ausließ.

Nach der Pause wechselte der TSV fleißig, sodass ein kleiner Bruch ins Spiel kam. „Alle haben sich aber sehr bemüht, das war schon in Ordnung“, befand Rodenwald nach dem Unentschieden gegen den Tabellenfünften der Bezirksliga Schwaben Süd.