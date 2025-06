TSV Gilching-Argelsried: Fabio Leutenecker zieht es zum FC Augsburg – Michl mit Kreuzbandriss

Noch nicht zu 100 Prozent geklärt sind hingegen die Personalfragen im Kader. Daher bastelt der Trainer zusammen mit dem Sportlichen Leiter, Maximilian Hölzl, weiter am Team. Wie berichtet, zog der TSV mit Vinzenz Wolf, Maximilian König, Daniel Yordanov und Maximilian Karl bereits vier vielversprechende Neuzugänge, respektive Rückkehrer an Land.

In der Relegation der zweiten Mannschaft zog sich nun auch noch Anton Michl vor wenigen Tagen vermutlich einen Kreuzbandriss zu. „Mal schauen, was die Untersuchung ergibt“, sagt Christian Rodenwald. Für den Coach der ersten Mannschaft in der Bezirksliga war die erste volle Saison als Cheftrainer eine mehr als intensive Erfahrung. „Wenn man mit voller Leidenschaft dabei ist, spürt man das schon irgendwann am Körper“, sagt der 36-Jährige. Dennoch gönnt er sich nur wenig Auszeit, ehe es bereits am kommenden Dienstag mit der Vorbereitung auf die nächste Saison an der Talhofstraße losgeht. Erneut mit Rodenwald als Chefcoach, das steht lange fest.

In der kommenden Saison wollen die Gilchinger wieder ganz vorne angreifen, auch wenn mit dem SC Olching und vermutlich dem SV Pullach (Einteilung noch unklar) zwei Landesliga-Absteiger in die Bezirksliga Süd herunterkommen dürften. „Die werden sich auch erst zurechtfinden müssen“, mutmaßt Rodenwald.

Er weiß, wovon er spricht, geriet doch sein TSV Gilching nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga vor einem Jahr plötzlich auch eine Liga tiefer in Abstiegsturbulenzen. „Die Hinrunde ist mehr als unglücklich verlaufen“, sagt Rodenwald. Erst personelle Verstärkungen in der Winterpause verscheuchten das Abstiegsgespenst von der Talhofstraße. „Ein besonderer Dank geht an Bene Wiegert und Fabio Leutenecker, die uns ja leider verlassen oder kaum noch zur Verfügung stehen werden“, sagt der Trainer. Wiegert kehrt zum FC Pipinsried zurück (wir berichteten), Leutenecker will sich im Trainerbereich des FC Augsburg etablieren.

„Gemeinschaftsgefühl entstanden, das ich vorher noch nicht so oft erlebt habe“

Nachdem auch die zweite Mannschaft des TSV am Wochenende den Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft hat, kann Rodenwald doch noch ein positives Saisonfazit ziehen. „In den vergangenen Monaten sind alle drei Herrenmannschaften eng zusammengerückt, und es ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, das ich so vorher noch nicht oft erlebt habe“, berichtet er erfreut.

Ganz ohne Folgen bleibt die verletzungsreiche Saison aber nicht. Nach Michael Lelleck haben auch Sebastian Kraus, Jonas Schmid und Fabian Klingl entschieden, aus körperlichen Gründen nicht mehr weiterzuspielen. „Für alle drei ist es wohl die beste Lösung“, sagt Rodenwald. Bei der Analyse der Saison macht er sich natürlich auch Gedanken über die hohe Anzahl an Verletzungen. „Wir hatten kaum Muskelverletzungen, also kann es am Training nicht gelegen haben“, konstatiert er. Bänderverletzungen oder Risswunden seien einfach reines Pech. „Vielleicht haben wir dafür nächste Saison keine größeren Verletzungen mehr“, hofft Rodenwald.

Nicht heimisch wurde an der Talhofstraße der Bayernliga-erfahrene Halil Bursa, der nach langer Verletzungspause im Saisonendspurt lediglich die zweite Garnitur ein bisschen unterstützen konnte. Er wird den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. „Wir werden aber auch noch zwei weitere Spieler verpflichten“, verkündet Rodenwald. Noch seien allerdings letzte Details zu klären.