TSV Gilching-Argelsried drohen zahlreiche Ausfälle gegen spielstarken FC Deisenhofen II

Da der erste Heimauftritt nicht nur sprichwörtlich ins Wasser fiel, unternehmen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am heutigen Freitag den nächsten Anlauf, in die Liga zu starten. Ab 19.30 Uhr ist der TSV zu Gast bei der U23 des FC Deisenhofen.

Trainer Christian Rodenwald bekommt derzeit am eigenen Leib zu spüren, wie verregnet der Sommer gerade ist. Musste am vergangenen Freitag bereits das Bezirksliga-Auftaktspiel seines TSV Gilching-Argelsried gegen den SC Olching wegen eines Gewitters frühzeitig abgebrochen werden (wir berichteten), setzte auch am Mittwoch pünktlich zum Anstoß der Pokalpartie in Maisach heftiger Regen ein. Diesmal wurde die Begegnung bis zum Ende gespielt – dann standen die Gilchinger Fußballer nach dem 0:2 auch sportlich im Regen (siehe Bericht unten). Und Regen droht auch heute, wenn das Team in der Liga ab 19.30 Uhr bei der U23 des FC Deisenhofen zu Gast ist. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt immerhin 20 Prozent.

„Die Videoanalyse hat zahlreiche Fehler gezeigt“, so der Coach. Seine Fußballer hätten viele falsche Entscheidungen getroffen. Das muss sich am Freitag ändern, denn die junge Mannschaft aus Deisenhofen gilt als extrem spielstark. Das zeigte sich auch in der ersten Saisonpartie der Bayernliga-Reserve, wenngleich das Spiel bei Landesliga-Absteiger SV Pullach unglücklich mit 1:2 verloren ging. „Wenn sie Ruhe am Ball haben, finden sie immer eine gute Lösung“, mahnt Rodenwald.

Es gibt also genug zum Kopfzerbrechen für ihn, zumal die Personalsorgen einfach nicht weniger werden. In Maisach kamen mit Routinier Quirin Wiedemann und Youngster Luka Artmann zwei Sorgenkinder hinzu. Gar nicht dabei im Pokal waren André Gasteiger, Ben Bauer und Maximilian Karl, die allesamt gesundheitlich schwächelten. Bei ihnen entscheidet sich der Einsatz in Deisenhofen genauso kurzfristig wie bei Sebastian Hollenzer. Der Stammkeeper des TSV musste gegen Olching angeschlagen aussetzen. „Sollte er wieder fit sein, spielt er natürlich. Aber wenn er ausfällt, mache ich mir auch keine Sorgen“, sagt Rodenwald. Der erst 19 Jahre alte Tobias Höllrich vertrat Hollenzer zuletzt in Liga und Pokal sehr gut.