TSV Gilching-Argelsried braucht sechs Siege für den Aufstieg

Routinier Maximilan Hölzl – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried will Rang zwei erobern. Doch zunächst wartet die Revanche gegen den SV Untermenzing auf Kunstrasen.

Die bisherige Bilanz im Jahr 2026 kann sich sehen lassen. Die seit Ende der Winterpause noch unbesiegten Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried fuhren bis dato fünf Siege und zwei Unentschieden – gegen die beiden Topteams aus Planegg (1:1) und Olching (0:0) – ein. „Unter dem Strich haben wir aber nur einen Punkt mehr geholt als in den Vorrundenspielen gegen diese Gegner“, relativiert TSV-Coach Christian Rodenwald. Der anvisierte Rang zwei ist immer noch zwei Punkte entfernt, Konkurrent Planegg hat dazu eine Nachholpartie in der Hinterhand. „Wir werden nur eine Chance haben, wenn wir die restlichen sechs Spiele alle gewinnen“, sagt Rodenwald.

Dazu müssen die Gilchinger aber erfolgreicher agieren als in der Hinrunde. Da kassierten sie gegen drei dieser sechs Kontrahenten jeweils bittere Niederlagen, nur gegen Ohlstadt, Bad Heilbrunn und Denklingen gab es Siege. „Das tut auch jetzt noch sehr weh“, bekennt Rodenwald. Eine dieser schmerzhaften Erinnerungen ruft der SV Untermenzing hervor, gegen den der TSV die bislang einzige Heimniederlage der Runde kassierte. Trotz langer Überzahl verloren die Gilchinger durch ein ganz spätes Traumtor des Ex-Gilchingers Nick Schnöller unglücklich mit 1:2.

Am Sonntag will der Tabellendritte Revanche nehmen, wenn er um 14 Uhr auf der Sportanlage Untermenzing (Prof.-Eichmann-Straße 11) zu Gast ist. Der Tabellenachte liegt im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, kann die Saison beruhigt ausklingen lassen. Ganz anders ist die Lage beim TSV. „Wir haben Druck, aber das ist auch besser, als einfach so draufloszuspielen“, sagt Rodenwald. Er muss am Sonntag vermutlich auf Daniel Yordanov (muskuläre Probleme) verzichten. Auch Louis Fleddermann (Flüssigkeit im Sprunggelenk) droht auszufallen.

Verärgert ist Rodenwald darüber, dass auf Kunstrasen gespielt wird. „Die anderen Plätze sind wohl noch nicht so weit“, bedauert der Gilchinger Übungsleiter. Er ist kein großer Freund des künstlichen Geläufs. Dennoch fahren die TSV-Fußballer zuversichtlich nach Untermenzing. Besonders die Defensive ist ein großer Trumpf, seit der Winterpause kassierte die Mannschaft erst zwei Gegentore. Da Innenverteidiger Maximilian König wieder fit ist, kann Routinier Maximilian Hölzl wie schon gegen Olching seine Qualitäten in der Offensive ausspielen.